Sæverås stoppet Danmark på «overtid», 29-29 for håndballgutta

Keeper Kristian Sæverås reddet de norske håndballgutta til 29-29 mot verdensmester Danmark lørdag. Han stoppet et dansk straffekast i siste sekund.

Det gjorde Sæverås på sin hjemmebane i Aalborg. Der spiller han til daglig klubbhåndball.

– Det var vel et dårlig skudd. Han skyter på meg. Så dette var en dårlig straffe og en god redning, sa Sæverås til NTB etter kampen.

Han kjemper om den andre keeperplassen til EM-troppen.

– Jeg føler ikke at jeg fikk lagt inn den beste søknaden i de to kampene her nede denne uka. Jeg tar med meg dette som erfaring med landsalget. Så får vi se videre. Det er flere Champions League- og seriekamper man kan vise seg fram i, sa målvakten.

Avgjort

I straffekastkonkurransen som til slutt skilte lagene lørdag tapte Norge 2-4.

Danskene kom opp på uavgjort 28–28 noen minutter før slutt etter å ha ligget etter så godt som hele veien.

Norges landslagssjef Cristian Berge var irritert på dommerne mot slutten. Han mente at danskene fikk ballen uten grunn 20 sekunder før slutt.

Dette var det første møtet mellom lagene etter VM tidligere i år. Der vant danskene både i gruppespill og finale (31-22).

Jøndal i målform

Magnus Jøndal scoret sju mål (fem straffer) før pause da Norge sikret seg en ledelse på 19-15. Danskene hadde elendig keeperspill den første halvtimen.

Jøndal scoret viktige mål også etter pause. Norge ledet med fem mål litt inn i andreomgangen, men det jevnet seg ut.

Harald Reinkind la inn en bra søknad for en plass i EM-troppen. Han kjemper i en posisjon (høyre bakspiller) der Norge er best besatt av alle lag i verden. Ved siden av Reinkind kan Eivind Tangen, Kent Robin Tønnesen og Magnus Abelvik Rød spille der.

Berge lot to-tre mindre meritterte spillere være mye på banen midtveis i 2.-omgangen. Så «toppet» han laget mot slutten.

– Førsteomgangen var virkelig bra. Da var vi «on fire» og strålende offensivt, sa Berge til NTB.

Redusert

Danmarks superkeeper Niklas Landin spilte den siste halvtimen. Han var ikke spektakulær, men reddet nok til at Danmark kom for fullt med i kampen.

Begge lag manglet flere av sine store navn. Danskenes Mikkel Hansen er fortsatt ute av spill på grunn en hodeskade. Hos Norge var Sander Sagosen, Rød og Tønnessen blant dem som ikke spilte.

Frankrike vant turneringen foran Spania. Finalen ble avgjort på straffekast etter 31-31 ved ordinær tid.

Landslaget samles neste gang rett over nyttår. Så venter en turnering i Frankrike før EM-start på hjemmebane i Trondheim 10. januar mot Bosnia-Hercegovina. Med i gruppen er også Frankrike og Portugal.

