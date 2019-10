Sævik og PSG til kvartfinale i mesterligaen

Karina Sævik spilte hele kampen da Paris Saint-Germain tok seg til kvartfinale i mesterligaen fotball med 3-1-seier over islandske Breidablik.

Det meste av jobben var gjort med 4-0-seieren på Island for to uker siden, men PSG ga seg ikke før laget hadde vunnet også hjemmekampen.

Jordyn Huitema ordnet en tidlig ledelse, men gjestene jaget et prestisjeresultat i Paris og utlignet på overtid i første omgang ved Berglind Thorvaldsdottir.

Det varte helt til kampens 78. minutt før Huitema ble tomålsscorer da hun ordnet ny PSG-ledelse.

På overtid fastsatte innbytter Kadidiatou Diani resultatet. Flere av lagets stjerner skulle få hvile seg torsdag, men både Diani og danske Nadia Nadim ble kastet innpå mot slutten.

Sævik sluttet seg til de norske spillerne som ble kvartfinaleklare allerede onsdag. Ada Hegerberg ble med sine to mål for Lyon tidenes mestscorende spiller i mesterligaen for kvinner. Caroline Graham Hansen (Barcelona), Ingrid Syrstad Engen og Kristine Minde (Wolfsburg) er også videre i turneringen.

Ytterligere to lag ble kvartfinaleklare torsdag. Arsenal gjorde kort prosess med Slavia Praha og vant 8-0 i en kamp der nederlenderne Daniëlle van de Donk og Vivianne Miedema gjorde hvert sitt hattrick. Sammenlagt ble det 13-2, en av seks oppgjør hvor vinnerlaget vant med minst seks mål totalt.

I det jevneste oppgjøret vant Brøndby 2-0 borte mot Glasgow City og tok igjen skottenes ledelse fra første kamp, men greide bare å score på ett av fire straffespark, og Glasgow City gikk videre med 3-1.

Dermed er følgende lag klare for trekningen, der det ikke blir noen form for seeding: Arsenal, Atlético Madrid, Barcelona, Bayern München, Glasgow City, Lyon, Paris Saint-Germain, Wolfsburg.

Kvartfinalene og semifinalene trekkes 8. november.

(©NTB)