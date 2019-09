Sævik trives på tabelltopp i Frankrike

Karina Sævik liker sin nye tilværelse i Paris og ikke minst livet på tabelltopp i fransk 1. divisjon fotball for kvinner.

Ada Hegerberg noterte to mål og en assist da seriemester Lyon vant 6-0 i åpningsrunden for to uker siden, men da Sævik ble byttet inn til sin debut i sluttminuttene hadde lagvenninnene i Paris Saint-Germain allerede scoret sju ganger i 7-0-seieren over Soyaux.

– Jeg tenkte egentlig ikke på det som debuten, for jeg har spilt noen treningskamper, men det var greit å få det unnagjort. Jeg håper å få spille mer etter hvert, sier Sævik til NTB.

Hun ble hentet fra Kolbotn etter å ha vært en av fotball-VMs store positive overraskelser.

– Alt er nytt: Mat, språk, folk og alt, men det er kjekke folk i Paris også, og det har gått fint til nå selv om det ikke er så lett med fransken, sier hun.

Språkkurs

– Heldigvis er det en del utenlandske spillere i klubben som snakker engelsk, så det har gått fint. Men jeg kommer nok til å ta franskkurs for å se om jeg kan lære meg noe. Det er en stor fordel, tror jeg, om man kan språket litt.

Lørdag er det ny kamp borte mot Metz.

– Jeg har følt meg ønsket i klubben siden dag 1, er blitt godt tatt imot og har fått alt lagt til rette, så jeg har egentlig ingenting å klage på, sier hun.

– Men det er kamp om plassene i alle posisjoner. Det er litt annerledes enn jeg er vant til. Folk er kanskje hakket mer ego enn hjemme i Norge, men det er noe jeg bare må lære meg. De er lagspillere de og, men det er en ny kultur.

Allsidig

Tirsdag imponerte hun med flotte tekniske detaljer da Norge slo England 2-1 foran nesten 11.000 tilskuere i Bergen.

– Karina har tatt kjempesteg det siste halvåret og fikk sitt gjennombrudd i VM. Hun er en av flere spillere som er på gang i laget vårt, sier landslagssjef Martin Sjögren.

Hennes allsidighet kan bli god å ha i kampen om spilletid i PSG.

– Jeg har spilt både mellomrom og kant i treningskampene, men mest kant, og det var der jeg kom innpå i serieåpningen. Jeg tror det er venstre kant de tenker at jeg skal spille, men jeg kan spille på begge sider i tillegg til spiss og mellomrom. Jeg liker egentlig alle de offensive rollene, sier hun.

– Det er en lang sesong med mange kamper, og det er greit å være allsidig.

(©NTB)