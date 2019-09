Safari-rallyet i Kenya tilbake på VM-kalenderen, løp på seks kontinenter

Det tradisjonsrike Safari-rallyet i Kenya er tilbake på VM-kalenderen etter 18 års fravær. For første gang blir det neste år løp på seks kontinenter.

Det melder Det internasjonale bilsportforbundet (FIA), som fredag publiserte en terminliste med 14 rallyer. Også New Zealand og Japan er tilbake på terminlista i rally-VM, mens Korsika, Australia og Spania mister sine VM-runder.

Kenyas president Uhuru Kenyatta var raskt ute med bifall etter avgjørelsen.

– Det er min glede å kunne fortelle Kenyas og Afrikas folk at prosessen er fullført og at Safari-rallyet etter 18 års ventetid er tilbake på terminlista i rally-VM, sa han. Presidenten har drevet lobbyvirksomhet for å få rallyet tilbake i WRC. Det ble strøket i 2002 på grunn av bekymringer omkring sikkerhet, organisasjon og økonomi.

Afrika har ikke vært på terminlista siden da. Neste år blir det VM-runder i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Asia, Afrika og Australasia, melder wrc.com.

Globalisering

– Det er ingen hemmelighet at vi har ønsket ytterligere å globalisere VM ved å få flere løp utenfor Europa, og det har vi oppnådd, sier Oliver Ciesla. Han er direktør for WRC Promotor, som eier de kommersielle rettighetene til rally-VM.

Når rally-VM er tilbake i Japan blir det ikke på Hokkaido, der det er avviklet VM-runder før, men i Nagoya på hovedøya Honshu. Det blir et asfaltrally som avslutter sesongen i november.

Safari-rallyet var beryktet som det lengste, vanskeligste og farligste rallyet i kalenderen. Det skal avvikles i juli som det åttende rallyet i sesongen. Rally New Zealand er tilbake etter sju års pause og avvikles i september.

De tre rallyene i Amerika skal avvikles etter hverandre i mars, april og mai.

Terminlista

Slik blir rally-VM i 2020:

1: Rally Monte-Carlo 23.-26. januar.

2: Rally Sverige 13.-16. februar.

3: Rally Mexico 12.-15. mars.

4: Rally Chile 16.-19. april.

5: Rally Argentina 30. april – 3. mai.

6: Rally Portugal 21.-24. mai.

7: Rally Italia 4.-7. juni.

8: Safari-rallyet i Kenya 16.-19. juli.

9: Rally Finland 6.-9. august.

10: Rally New Zealand 3.-6. september.

11: Rally Tyrkia 24.-27. september.

12: Rally Tyskland 15.-18. oktober.

13: Rally Storbritannia 29. oktober – 1. november.

14: Rally Japan 19.-22. november.

(©NTB)