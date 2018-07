Sagajdakovskaja forbløffet både Brækhus og dommeren: – Hva er hun laget av?

Inna Sagajdakovskaja holdt ut alle rundene mot Cecilia Brækhus, men på et tidspunkt kunne verken bergenseren eller dommeren fatte at hun holdt seg på beina.

Sagajdakovskaja regelrett nektet å bli knocket ut av Cecilia i Moskva lørdag. «The First Lady» tok til slutt en overlegen poengseier (dommerkortene viste 98-92, 97-93, 98-92), men det var nesten utrolig at ikke Sagajdakovskaja måtte ta telling i den siste runden.

Den russiske bokseren ble dyktig sliten utover i kampen, og i den siste runden gjorde hun ikke stort annet enn å ta imot knalltøffe slagkombinasjoner fra Brækhus som fikk inn den ene trefferen etter den andre.

I løpet av det siste minuttet av runden hang russeren nærmest bokstavelig i tauene, men hun gikk aldri i kanvasen. Det overrasket ikke bare Brækhus.

– Det var et sekund der dommeren og jeg møtte blikket til hverandre og tenkte «hva er hun laget av?», sa bergenseren til NTB like etter å ha gjennomført den offisielle pressekonferansen.

To for en tango

Den norske boksedronningen noterte uansett sin 34. proffseier på like mange forsøk lørdag etter en kamp der hun, etter egne ord, tok det safe.

36-åringen var best i de aller fleste rundene mot sin russiske motstander, men hun blir stående på ni knockouts i proffbokserkarrieren etter at Sagajdakovskaja holdt ut i samtlige 10 runder og kampen ble avgjort på poeng.

– Noen av de slagene traff klokkereint. Hun er en beintøff dame, fortalte Brækhus.

«The First Lady» skrøt stort av både Sagajdakovskaja og selve stevnet som huset 30.000 tilskuere i sportskomplekset Olimpijskij i Moskva.

– Det trengs to for en tango, og vi gjorde en god kamp på den største boksescenen, sa hun, vel vitende om at fokuset nå rettes mot Las Vegas 15. september. Der skal hun skal gå kamp på stevnet som huser omkampen mellom Gennadij Golovkin og Saul «Canelo» Alvarez.

Usyk seiret i løvens hule

Like etter Brækhus kamp lørdag var det klart for hovedattraksjonen i Moskva. 30.000 elleville boksefans gikk av hengslene da ukrainske Oleksandr Usyk og russiske Murat Gassijev entret arenaen for å kjempe om Muhammad Ali-trofeet som markerer seieren i World Boxing Super Series.

Usyk viste at bortebane ikke er noen hindring for ham, og 31-åringen noterte en klar poengseier og vant med det cruiservektfinalen i turneringen.

I tillegg til selve trofeet, har ukraineren nå beltene i både WBA-, WBC-, WBO- og IBF-forbundet.

