Sagosen etter EM-gullet: – Klart at man blir motivert av å se på

Sander Sagosen led seg gjennom EM-finalen mellom Norge og Frankrike, og kunne til slutt juble for gull til Norge. Det motiverer foran mennenes VM i januar.

– Det er god stemning i hjemmet nå etter de 60 minuttene. Finaler er jo sjelden kjent for å være gode kamper, og denne var ikke veldig bra, men det var utrolig deilig med norsk seier, sa Sagosen til NTB like etter at gullet var sikret.

Om en drøy måned er det mennene som skal prøve å vinne gull for Norge når de skal spille håndball-VM i Egypt. Sagosen, som er kjæreste med lillesøsteren til Norge-kaptein Stine Bredal Oftedal, ønsker seg en reprise med samme nasjon som vinner:

– Jeg drømmer meg jo til januar og vil være i samme situasjon. Det er klart at man blir motivert av å se på, sa han.

Hyllet Solberg

Han trakk fram – som de fleste andre – målvakt Silje Solberg som den store helten.

– Hun var banens klart beste og reddet jo nesten alt! Hun vinner gullet for Norge. Så har du Nora Mørk som scorer de avgjørende målene på slutten. Det er mange som står fram, men Silje skal ha mye av æren.

– Hva er det som skjer i 2. omgang, når Frankrike henter inn en firemålsledelse og er foran like før slutt?

– De slet med å score mål, rett og slett. Den franske målvakten sto godt, og Norge ble reserverte og trakk seg tilbake. De prøvde å finne opp kruttet på nytt, så det ut som. Men at de har typer som står fram på slutten er så viktig, sa Sagosen.

– De lovet nerve og stemning i finalen, og det fikk vi. Dette var ekstremt morsomt!

