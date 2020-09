Sander Sagosen ble hyllet etter Kiel-debuten i Champions League-kampen mot Zagreb. Det tar han til seg, men jobben med å vinne mesterligaen har såvidt begynt.

Sagosen noterte seg for sju mål og meget godt spill i timålsseieren (31-21) over kroatene.

– Han er en trollmann, denne Sagosen. En fantastisk spiller. Han virker noen ganger som synsk. Han ser ting andre spillere ikke gjør, sa kommentatorene på dansk TV.

Slike ord setter Sagosen pris på.

– Det er hyggelig å høre sånt. Det var en bra kamp, det er deilig å være i gang igjen og spille håndball med litt tellende betydning, ikke bare treninger og treningskamper, sier Sagosen til NTB.

– Du storspilte?

– Det gikk fint for min del ja. Skuddene satt og timingen var bra, svarer håndballstjernen beskjedent og ler, før han kjapt trekker fram lagkameratene:

– Hele laget spilte bra. Vi står bra som et lag bakover og tar kontringene. Flyten var god.

Favoritter til å vinne

Sagosen var spesielt fornøyd med å se at såpass mye klaffet såpass tidlig i sesongen.

– Ja, det var kanskje det viktigste. Det var herlig å se at ting fungerer og at vi har en flyt helt fra starten. Det er fort gjort å miste selvtillit hvis det ikke stemmer, men vi har fått en kjempestart. Vi ser at det vi har jobbet med i lang tid har fungert, og at vi som lag kan markere oss.

Kiel er en av favorittene til å vinne Champions League, spesielt med Sagosen inne på laget. 25-åringen er en av verdens beste spillere. Likevel vil ikke trønderen være for skråsikker på mesterligagull.

– Det er mange gode lag med. Det er ekstremt vanskelig å vinne Champions League på herresiden. Jeg har troen på at vi skal vinne, men Barcelona, PSG, Veszprém...det er mange gode lag.

– Du spiller ikke for å ikke vinne trofeer?

– Det stemmer. Det er trofeer jeg blir målt på, og det er det jeg lever for. Mitt dop er å vinne. Det er det artigste jeg gjør, sier Sagosen.

Har vunnet det meste

Sagosen har selv vært med på å vinne det meste – tre seriegull i Frankrike med PSG, et seriegull i Danmark med Aalborg, sølvmedalje med Norge i VM i 2017 og 2019, samt EM-bronse i 2020.

På spørsmål om hvorfor Kiel er en av favorittene til å vinne Champions League, svarer Sagosen:

– Vi står ekstremt bra bakover og har veldig gode keepere. Vi er også gode til å løpe kontra og score enkle mål. I tillegg har vi en bred tropp. Jeg har troen på at vi skal kjempe om mesterligagull.

Nylig fylte Sagosen 25 år. Det ble en feiring av det spesielle slaget.

– Den ble feiret hos Rune (Dhamke, lagkamerat). Jeg var sammen med hans familie og grillet. Det var veldig hyggelig.

Ekstremt med trening

Sagosen forteller om et solid treningskjør de siste månedene i Kiel.

– Jeg har aldri vært med på lignende. Det var et råkjør før seriestart. Denne helgen er den siste frihelgen i både 2020 og 2021. Det blir veldig hektisk fremover, men det er derfor jeg spiller håndball.

Og selv om det er Champions League det er mest fokus på, legger han ikke skjul på at det blir minst like tøft i den hjemlige ligaen.

– Til syvende og sist er det viktigste den hjemlige liga. Det er jo den som gir oss mulighet for å spille mesterligaen, og jeg gleder meg til å kjenne på det kjøret det. Det er ingen walkovers i serien, alle kamper blir tøffe.

– Men drømmen til alle er jo å vinne det største – nemlig mesterligaen.

