Sagosen friskere, Champions League neste

Ryggen til Sander Sagosen blir stadig bedre. Han er inne i oppkjøringen til Champions League-sluttspillet med Paris St. Germain.

– Ryggen begynner å bli bra nå. Det er litt smerter når det er spesifikk belastning, men den er vesentlig bedre enn den var. Det går riktig vei, sier Sagosen til NTB.

Han sto over alle landslagets kamper i Golden League på Sotra i april på grunn av ryggtrøbbel.

PSG møter Nantes (med Espen Lie Hansen) i semifinalen i mesterliga-sluttspillet neste lørdag. I den andre kampen spiller tittelforsvarer Vardar Skopje mot Montpellier.

Finalen går søndag i neste uke.

Sagosen har allerede vunnet to titler i Frankrike denne sesongen, men Montpellier leder serien med to kamper igjen å spille. Det er to poeng opp for PSG.

Lørdag spiller Sagosen borte mot Tremblay i serien. Det bør være en overkommelig kamp for PSG og en fin gjennomføring før Champions League-alvoret.

(©NTB)

Mest sett siste uken