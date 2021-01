Sagosen herjet da Norge knuste Østerrike

Sander Sagosen satt på benken fra start, men et kvarter ut i første omgang slapp Christian Berge stjernebacken fri ute på banen.

NORGE - ØSTERRIKE 38-29:

Flere av Norges beste spillere, deriblant Sander Sagosen fikk hvile fra start i mandagens VM-møte med Østerrike.

Christian Berges menn hadde likevel grei kontroll på østerrikerne gjennom hele kampen og vant til slutt 38-29.

Sagosen, som kun kom inn for å ta straffekast i åpningsminuttene, slapp til et kvarter ut i første omgang og ble kampens toppscorer med ni mål.

Sagosen står dermed med 30 mål så langt i VM og er med det soleklar toppscorer i mesterskapet.

Stusser på Sagosen-bruk

TV 3s kommentatorer Daniel Høglund og Kristian Kjelling antyder at Sagosen kanskje burde fått enda mer hvile av landslagstrener Berge før viktigere kamper i mesterskapet.

- Det er en voldsom belastning for Sagosen. Én ting er det som skjer med landslaget, men vi skal huske at han har stått veldig mange minutter for Kiel. Så har det vært final four i romjula og oppladning til det. Det er ikke mye hvile på våre aller beste - spesielt på Sagosen, som har en krevende spillestil også, sa Høglund og fikk støtte av Kjelling.

- Ja, han er godt trent, og jeg er ikke i tvil om at han kan holde til det. Vi ser at han er frisk og alt mulig, men vi tenker også litt på tiden framover. Det er ikke sånn at vi trenger Sanders hjelp for å score mål her akkurat, sa ekspertkommentator Kjelling.

Berge og Sagosen svarer

Etter kampslutt fikk Berge spørsmål av TV 3s utsendte reporter i Egypt, Ole Erevik, om hvorfor han velger å gi Berge så mange minutter.

- Nå stod jeg ikke mye med han i dag. Det var en periode der han fikk stå litt, men det handler om å finne relasjoner. Det er det det handler om. Da må vi ha spillerne utpå der, fordi det vil bli viktig for oss, at det sitter i de andre kampene, sa Berge.

- Hvor lei er du av å måtte argumentere for hvordan du disponerer Sander Sagosen?

- Du må ta med i betraktningen at vi snakker ganske mye sammen. Selvfølgelig lytter vi og individualiserer treningen for de ulike utøverne. Noen trener håndball, noen trener styrke, noen restituerer. Vi prøver å gjøre det optimalt for de utøverne vi har med oss, svarte Berge.

Sander Sagosen er klar på at han synes det var nyttig å få gjennomkjøringen i møtet med Østerrike.

- Helt ærlig, så synes jeg det er perfekt å få spille i dag. Jeg synes det er deilig å få noen minutter på banen. At det ikke skal gå så langt mellom hver kamp. Da kan man miste flyten litt, og jeg er inne i en bra flyt om dagen. Det går litt av seg sjøl, og da er det deilig å bekrefte det gang etter gang, sa Sagosen til TV 3.

Norge er videre til hovedrunden med to poeng, etter seier mot Sveits og tap mot Frankrike tidligere i mesterskapet.

