Sagosen må kanskje møte «sitt» PSG-lag i CL-finale

Koronaviruset kan sette håndballstjernen Sander Sagosen i en spesiell skvis om Champions League-sluttspillet utsettes.

Mesterligaens finalehelg har allerede fått oppsatt reservedatoer i august for kvinner (opprinnelig 9. og 10. mai) og september for menn (30. og 31. mai).

Trønderen bytter nemlig klubb fra franske Paris Saint-Germain til tyske Kiel i juni.

LES OGSÅ: Hevder Manchester United strekker seg langt for å vinne kampen om ettertraktet supertalent

Det er trolig at begge lagene kommer seg til mesterligaens sluttspill. Skulle Final4-helgen flyttes til høsten, vil det være en mulighet for at Sagosen settes opp mot laget han hjalp til sluttspillet, franske PSG.

Sagosen ble litt overrasket da NTB nevnte det mulige scenarioet for ham mandag.

– Hmm, vi får se. Det viktigste nå er hva som skjer rundt virussituasjonen, sa Sagosen til NTB.

PSG har ikke vunnet mesterligaen noen gang, og Sagosen ble hentet til Frankrike for å bidra til å endre den statistikken.

LES OGSÅ: Kjedelig uten idrett på TV? Disse 15 sportsfilmene bør du se (NA+)

Final4-helgene i Budapest og Köln er blitt en kjempesuksess med henholdsvis 10.000 og 19.000 tilskuere på hver av de fire kampene for hvert kjønn.

Korona-situasjonen reiser nå en ikke usannsynlig, svært kinkig problemstilling for Sagosen og EHF.

(©NTB)