Kampprogrammet for Norge videre i håndball-VM er spikret. Det går trolig mot en svært spennende søndag for Sander Sagosen og de andre norske gutta.

Norge spiller ikke siste kamp da. Det kan være at lagets skjebne blir avgjort foran TV-skjermen når Frankrike møter Portugal.

– Det blir veldig spennende og ekstremt morsomt med vinn eller forsvinn-kamper, for å si det rett ut. Vi må vinne alle våre tre kamper og kan ikke legge oss tilbake og tenke på andre resultater hit eller dit, sier en offensiv Sagosen til NTB.

Han har 30 mål etter tre kamper i Egypt.

Skulle Norge, Frankrike og Portugal havne på lik poengsum, vil målforskjellen kunne komme til å bli avgjørende. Ved poenglikhet teller innbyrdes oppgjør for å skille lagene på tabellen, men det er en mulighet for at disse tre nasjonene må rangeres med målforskjellen i innbyrdes kamper.

På topp

Sagosen har hatt herlige uker med seier i Champions League i romjula.

– Jeg har aldri følt meg bedre enn jeg gjør akkurat nå. Jeg føler at jeg har ekstremt mye overskudd på og utenfor banen og kan bidra mye. Kroppen responderer veldig bra på treningen jeg gjør for å toppe formen inn mot og gjennom mesterskapet, sier Sagosen til NTB.

Dette er spilleprogrammet (med norske tider):

Onsdag: Sveits – Island (15.30), Frankrike – Algerie (18.00), Portugal – Norge (20.30).

Fredag: Sveits – Portugal (15.30), Island – Frankrike (18.00), Norge – Algerie (20.30).

Søndag: Algerie – Sveits (15.30), Island – Norge (18.00), Frankrike – Portugal (20.30).

Etter gruppespillet tok lagene med seg poeng og mål til hovedrunden. Det gjør at stillingen er slik før avkast:

1) Frankrike og Portugal 4 poeng, 3) Island og Norge 2, 5) Algerie og Sveits 0.

(©NTB)

