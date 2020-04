Sagosen møter gamleklubben i mesterligaen, ny smell for «norske» Flensburg

Sander Sagosen står ansikt til ansikt med gamle lagkamerater i Paris Saint-Germain når mesterligaen i håndball avgjøres i romjula.

Det ble klart etter at Det europeiske håndballforbundet fredag (EHF) besluttet å avlyse de resterende kampene i utslagsrundene som leder opp mot den avgjørende Final Four-kampene.

Det er fra før besluttet at Final Four-arrangementet flyttes og spilles 28. og 29. desember i tyske Köln. Samtidig hadde man håpet å spille ferdig kampene i de øvrige utslagsrundene i løpet av høsten.

Fredag konkluderte EHF med at det ikke vil la seg gjøre. Derfor er det besluttet at de fire topplagene i mesterligagruppe A og B er kvalifisert for Final Four. Det gjelder Barcelona, Paris Saint-Germain, Kiel og Veszprém.

Dermed havner Sander Sagosen i en svært uvanlig situasjon. Den norske verdensstjernen spiller for Paris Saint-Germain, men skifter klubb til Kiel i sommer. Med sin nye klubb vil han kunne senke PSG i samme mesterligautgave som den han har bidratt med å sende franskmennene til sluttspillet i.

Sagosen ga nylig uttrykk for frustrasjon rundt beslutningen om å flytte Final Tour til i desember.

– Jeg er litt sjokkert. Det blir megamerkelig å skulle hoppe inn i finalehelgen midt i en annen sesong, bare for å få turneringen gjennomført. Dette er en bedriten beslutning i min verden, sa han til dansk TV 2 Sport.

Håper på kvartfinaler for kvinner

For Flensburg-Handewitt, med fire nordmenn i stallen, betyr EHF-avgjørelsen en ny smell. Laget tapte først gullkampen i Bundesliga mot naboklubben Kiel da sesongen ble avbrutt og mistet nå sjansen til å gjøre opp for det med mesterligatriumf.

Magnus Abelvik Rød, Torbjørn Bergerud, Gøran Johannessen og Magnus Jøndal spiller alle i den tyske storklubben.

I mesterligaen for kvinner er de planlagte kvartfinalene i juni utsatt. Samtidig planlegges Final Four i Budapest 5. og 6. september. EHF opplyser at man i øyeblikket ser på muligheten for å gjennomføre kvartfinalene torsdagen før finalehelgen.

Skulle det likevel ikke vise seg mulig å avholde Final Four for kvinner i september, vil det bli lett etter aktuelle og ledige datoer i oktober. I så fall avlyses kvartfinalene. Det betyr videre at de fire plassene i semifinalene går til Metz, Esbjerg, Györ og Brest.

Både Esbjerg og Györ har en rekke norske spillere.

Avlyste cuper

På fredagens møte besluttet Det europeiske forbundet også at resten av EHF-cupen for kvinner og menn, samt Challenge-cupen, avlyses.

Også resten av kvalifiseringen til håndball-EM for kvinner i desember kanselleres. Hvilke nasjoner som kommer til mesterskapet baseres dermed på ranking. Norge og Danmark er forhåndskvalifiserte som arrangørland.

Det samme gjelder kvalifiseringen til håndball-VM for menn i Danmark i januar neste år. Heller ikke der blir det spilt flere europeiske kvalifiseringskamper.

Spania, Kroatia og Norge er allerede klare for sluttspillet som de tre beste nasjonene under vinterens EM-sluttspill i Norge og Danmark.

EM-kvalkamper flyttes

Noen avklaringer kom det også fredag relatert til de utsatte OL-kvalifiseringsturneringene for menn. For å gjøre plass til disse i kalenderen har EHF tatt grep som berører EM-kvalifiseringen.

De seks europeiske nasjonene som skal ut i OL-kvalifisering, blant dem Norge, vil få flyttet sine planlagte EM-kvalkamper til perioden 6. til 9. januar. Det vil frigjøre plass til OL-kvalifisering noen måneder senere.

På kvinnesiden er det allerede et ledig landslagsvindu som OL-kvalifiseringene kan legges til. Dermed er det i så måtte ikke noe behov for tilpasninger.

(©NTB)