Sagosen og co. unngår mange giganter i VM-åpningen

Norge med Sander Sagosen i spissen er toppseedet før VM-trekningen i herrehåndball lørdag.

For første gang skal det delta 32 nasjoner i sluttspillet. Det arrangeres i Egypt i perioden 14. til 31. januar. Danmark, Spania, Kroatia, Slovenia, Tyskland, Portugal og Sverige er de sju andre som er i seedingsgruppe én.

Frankrike har falt som en stein på rankingen det siste året og er satt på nivå tre i seedingen. Det betyr at Norge kan trekkes mot franskmennene i puljespillet.

Trekningen foregår i historiske omgivelser. Den finner sted foran Giza-pyramiden utenfor Egypts hovedstad Kairo.

Maraton

Utvidelsen av mesterskapet gjør at det ligger an til mange utklassingsseirer i VM i januar. Nasjoner som Kapp Verde og folkerepublikken Kongo debuterer i dette selskapet.

Lagene deles først inn i åtte grupper a fire lag. De tre beste fra hver av disse avanserer til hovedrunden (fire puljer med seks lag). Herfra kvalifiserer de to beste seg for kvartfinale.

Det betyr at lagene som kommer til medaljefasen vil spille ni kamper totalt i VM.

Pandemien

Norge har tapt de to siste VM-finalene. Det skjedde mot Frankrike (2017) og Danmark (2019). Begge gikk på vinnernes hjemmebane i henholdsvis Paris og Herning.

Den egyptiske VM-arrangøren er fullt innstilt på å gjennomføre mesterskapet tross pandemisituasjonen.

– Vi kan garantere at helsevesenet i Egypt holder alle kravene Verdens helseorganisasjon (WHO) stiller med tanke på virus-utfordringen. Vi skal gjøre alt vi kan slik at ingen som er involvert i VM, skal bli smittet av covid-19 mens de er i Egypt, sier Hazem Khamis i en pressemelding.

Han er leder for den medisinske komiteen i VM.

(©NTB)