Sagosen og lagkameratene i isolasjon – mesterligakamp utsatt etter koronasmitte

Onsdagens mesterligakamp mellom Sander Sagosens Kiel og danske Aalborg må utsettes som følge av virussmitte i den tyske klubben.

Det bekrefter både det europeiske håndballforbundet (EHF) og de to klubbene på sine nettsider tirsdag.

I en uttalelse fra Kiel heter det at klubben mandag kveld fikk beskjed om at to spillere hadde avgitt positive tester. De aktuelle spillerne, som ikke er navngitt, ble umiddelbart isolert og satt i karantene.

Resten av Kiel-laget følger de lokale retningslinjene og er også isolert.

Kiel anmodet EHF om at onsdagens mesterligakamp måtte utsettes, og det ønsket ble innfridd. Noen ny dato er foreløpig ikke klar.

Også Harald Reinkind spiller i Kiel.

Kiel har bare gått seirende ut i tre oppgjør i mesterligaen denne sesongen. Laget er dermed på etterskudd i kampen om direkte avansement til kvartfinalene.

Sagosen og lagkameratene er i øyeblikket nummer fire i sin gruppe. De to beste lagene går rett til kvartfinale, mens de fire neste må ut i omspill om de fire siste kvartfinalebillettene.

(©NTB)

