Sagosen om EM-skrellen: - Deilig for oss

Den norske superstjernen ser sitt snitt til å sende en gigantnasjon ut av EM etter et oppsiktvekende tap i åpningsrunden.

TRONDHEIM (Nettavisen): Før Norge slo Bosnia på solid vis hadde en annen av EM-gruppens favoritter, Frankrike, gått på et overraskende tap for Portugal.

Selv om portugiserne har blitt snakket opp i forkant av mesterskapet og klubben Porto har hevdet seg i Champions League denne høsten, var det likevel et aldri så lite sjokk at nasjonen som ikke har spilt i EM siden 2006 skulle vinne fredagens kamp.

Ekspert: - Forferdelig

Det betyr at Norge faktisk har muligheten til å sende en av verdens beste håndballnasjoner på hodet ut av EM-turneringen allerede i neste kamp.

Norge møter franskmennene i Trondheim Spektrum søndag kveld.

TV3-ekspert Joachim Boldsen var imidlertid i tvil om det franske tapet var bra for Norge. Han frykter at superstjernene nå ønsker revansj søndag.

SKEPTISK: Danske Joachim Boldsen, her sammen med Sander Sagosen, tror ikke det er bra for Norge at Frankrike tapte for Portugal.

- Dette er forferdelig for Norge. Nå kommer Frankrike til å ha alt å spille for, sa dansken i studio før Norges kamp mot bosnierne.

Frankrikes feilsteg ble naturlig nok også et tema etter kampen, men i den norske leieren er selvtilliten høy og de er ikke redde for det franske laget.

- Jeg har allerede begynt å tenke på neste kamp. Vi får en mulighet til å slå ut Frankrike. Det skal vi jobbe hardt for, sier landslagssjef Christian Berge.

Sagosen: - Deilig for oss

Sander Sagosen, som scoret 12 mål Bosnia, sender gjerne Frankrike ut av turneringen. Han spiller til daglig for den franske storklubben Paris Saint-Germain.

- Det er deilig for oss at vi har en matchball mot Frankrike og kan slå dem ut. Jeg har ikke tenkt så mye på det, jeg har hatt mest fokus på vår egen kamp, sier han.

Han har tro på at Trondheims-publikummet kan løfte Norge til seier.

- Det blir en knalltøff kamp. Frankrike er en verdensnasjon, men med denne stemningen og det publikummet vi har i ryggen blir vi vanskelig å slå.

Karabatic: - De utnyttet feilene våre



I Frankrike er man nærmest lamslått etter tapet for portugiserne.

Laget som har vunnet EM tre ganger, senest i 2014, VM seks ganger og OL to ganger stirrer nå en total mesterskapsfiasko i hvitøyet. Superstjernen Nikola Karabatic mener Frankrike ble straffet hardt for feilene de gjorde i fredagens EM-kamp.

- Det er tøft å tape den første kampen. Vi visste at Portugal var et godt lag, vi ble advart og visste at det ville bli tøft. Vi oppdaget tidlig at det ville bli en fysisk kamp og etter rundt 15 minutters spill begynte vi også å gjøre feil. De utnyttet feilene våre. Resultatet samsvarer ikke med spillet, men når vi kun scorer 25 mål mot Portugal, så kan vi ikke vinne, sier den franske stjernen til avisen L'Equipe.

Frankrike-trener Didier Dinart nekter å gi opp håpet om avansement.

- Vi har fortsatt sjansen, men vi må virkelig slå tilbake mot Norge. Vi har ikke råd til å gjøre flere feil. Vi må vise stolthet, sier treneren til den franske avisen.

Norge møter Frankrike søndag klokken 18.15, mens kampen mot Portugal spilles tirsdag klokken 20.30.

Vinner Norge begge disse kampene vil laget gå inn i mellomrunden med to poeng og slik sett ha en liten fordel med tanke på å nå semifinalen.