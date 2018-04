Sagosen tror på Hansen-duell

Det går mot norsk tungvektsmøte i fransk topphåndball torsdag. Sander Sagosens Paris St. Germain møter Espen Lie Hansen og Nantes.

Begge lag kjemper om det franske seriemesterskapet. Montpellier topper med 33 poeng. Det er to foran PSG og fem foran Nantes. Sagosen har slitt med ryggen i vel en uke. Det gjorde at han ikke spilte for landslaget i turneringen forrige uke.

– Ja, jeg tror det, svarer trønderen på NTBs spørsmål om han tror han spiller torsdag.

Det gjenstår sju serieomganger i Frankrike.

Lie Hansen kom til Nantes i februar. Han kunne gå fritt fra danske Midtjylland der økonomien var elendig. – Vi satser selvfølgelig på å vinne i Paris. Det ville vært en stor seier for oss, sier Lie Hansen til NTB.

Han har fått en sentral rolle i Nantes. Klubben er også klar for kvartfinalen i mesterligaen. Der møter Nantes Bjarte Myrhols Skjern.

