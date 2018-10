Sagosen utvist i mesterligadrama

Sander Sagosen fikk direkte rødt kort i Paris Saint-Germains håndballthriller borte mot Skjern i danske Herning søndag. PSG vant mesterligakampen 26-24.

Det var i sluttminuttene at Sagosen fikk marsjordre. Trønderen sto i veien da Skjern-spiller Bjarke Christensen skulle til å avslutte. Det danske hjemmelaget reduserte til 22-23 på det påfølgende straffekastet.

Sagosens røde kort var ikke kampens eneste. To minutter før 23-åringens utvisning måtte Skjerns Anders Eggert gå av banen.

PSG avgjorde oppgjøret til 26-24 fem sekunder før slutt. Sagosen scoret på tre av seks skudd søndag. Det franske stjernegalleriets toppscorer ble Mikkel Hansen, som gjorde åtte fulltreffere under sin visitt i hjemlandet.

Eivind Tangen spilte for Skjern søndag. Norges rutinerte kaptein Bjarte Myrhol er for tiden ute med en kneskade og var derfor ikke i aksjon for hjemmelaget.

Det sto 12-10 til PSG etter første omgang, mens stillingen var 18-18 da ti minutter gjensto. Da øynet Skjern en mesterligaskalp, men de franske gjestene ble for sterke da det hele skulle avgjøres.

Sagosens lag står med fem av fem seirer så langt i mesterligaens gruppespill. Skjern har vunnet to, spilt en uavgjort og tapt to kamper så langt i høst.

Paris Saint-Germain har store ambisjoner i Champions League. Sist sesong skuffet den franske storklubben med exit i semifinalen.

