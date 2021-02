Sagosens helvetesprogram – to ukers råkjør venter

Sander Sagosen og lagkameratene i Kiel skal spille seks kamper i løpet av de 12 neste dagene. Det blir et maraton av sjeldent merke.

Det uhyre intense kampprogrammet kommer som en konsekvens av at en rekke mesterligakamper måtte utsettes tidligere i sesongen som følge av viruspandemien. Nå skal det tapte tas igjen.

De neste 12 dagene må en rekke liga- og Champions League-oppgjør gjøres unna for Sagosen og resten av Kiels stjernegalleri.

Første kamp spilles mot Aalborg i mesterligaen tirsdag kveld, og torsdag kveld er franske Nantes motstander i samme turnering.

Deretter er det seriekamp mot Füchse Berlin søndag, før Celje og Zagreb venter i mesterligaen tirsdag og torsdag i neste uke. Maratonen avsluttes med ny ligakamp neste lørdag.

I Kiel-troppen er man oppgitt over hardkjøret spillerne utsettes for.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende. Og jeg håper ikke at jeg i framtiden får oppleve noe lignende, sier målvakten Niklas Landin til klubbens nettsider.

Med til historien hører det også at Sander Sagosen skal rett på landslagssamling med Norge etter at det nevnte rotteracet er over. Allerede 10. mars er det EM-kvalifiseringskamp mot Latvia, men der vil Norge trolig stille et rent B-lag.

Fra 12. til 14. mars står så OL-kvalifiseringskamper med mot Brasil, Chile og Sør-Korea på programmet.

