Sahar, den iranske jenta som var villig til å dø for fotball

Hun elsket fotball, og måtte ofre livet for å se på. Nå viser fotballentusiaster og medmennesker verden over sin støtte.

Sahar Khodayari var en 29 år gammel iransk jente som var skyldig. Skyldig i å elske fotball.

I et land drevet av religiøse fanatikere som driver med kjønns-apartheid prøvde hun i fjor å snike seg inn på en fotballstadion for å heie på sitt favorittlag; Esteghlal.

Hun ble arrestert fordi i Iran er det kriminelt for kvinner å gå inn og se på herrekamper. Faren hennes betalte kausjon, og dermed ble hun en liten stund løslatt fra fengsel.

Satte fyr på seg selv

Forrige uke måtte hun tilbake til den evolusjonære domstolen i Teheran for å få sin dom. Hun var bipolar, og selv om dommeren var kjent med hennes sykdomshistorie, ble hun dømt til seks måneders fengsel. Hun kom ut av retten med en unnskyldning, helte bensin på seg og satte fyr på seg selv foran Tinghuset.

Når hun ble innlagt på Motahari sykehus var 90 prosent av kroppen hennes forbrent.

I noen dager har mange støttet henne med diverse hashtag-kampanjer på Twitter. Hashtaggen «den blå jenta» fikk mange tusen gjentagelser. Hun ble kalt den blå jenta fordi blå var fargen til klubben hennes Esteghlal.

Kjønns-apartheid

Mange oppfordret FIFA til å boikotte Irans sportsbidrag siden FIFA tidligere har advart iranske myndigheter mot kjønns-apartheid på sportsarenaer. På sosiale medier har kampanjen #BanIRSportsFederations fått stor oppmerksomhet. Hashtagen ble brukt over 60.000 ganger på 24 timer kun denne uka.

Sahar mistet i går livet på grunn av sterke forbrenninger. FIFA har gått ut og beklaget hennes bortgang. Ali Karimi, den folkekjære iranske fotballspilleren skrev på sin Instagram-konto - etter hennes død - om at iranske kvinner lenge har vært begravd og at man må inntil videre boikotte fotball.

Landslagsspilleren Masoud Soleimani har kritisert myndighetene over kvinners forbud mot å være på stadion når menn spiller fotballkamper, og har kalt dette en utdatert og råtten tankegang.

Favoritt-klubben til jenta; Esteghlal, har kalt seg selv feige på Instagram over å ikke kunne beskytte henne.

Fotballverden i sorg

Det italienske fotballaget AS Roma forandret fargen på logoen sin til blått i går av respekt for henne. Paul Pogba, den populære franske landslagsspilleren, ønsket Sahars familie og venner styrke og ba for dem. Pro-demokrati-demonstranter i Hong Kong holdt opp plakater til støtte for henne.

Den franske superstjernen Paul Pogba er en av mange som offentlig har gått ut med en støtteerklæring til Sahar og hennes familie og venner.

Det som er like sjokkerende som Sahars bortgang er hvordan myndighetene i Iran har forhindret folk fra å besøke henne på sykehuset, og lot som at saken hennes var en nasjonal sikkerhetssak. Nyere rapporter viser derimot at hun døde allerede søndag.

Fryktet folkeopprør

Selv liket hennes ble ikke levert til hennes familie, og har blitt begravd på ukjent sted av frykt for folkets opprør.

Siste bilde av Sahar er et bilde av en forbrent kropp inntullet i bandasjer som en mumie. Hun vil for alltid være kjent som den anonyme blå jenta - symbolet på alle de modige iranske kvinners kamp for frihet og likestilling.

Jeg håper at hennes historie kan være en tankevekker for de av politikerne, spesielt de kvinnelige som respekterer representanter til slike regimer som Iran, både i vesten og i Norge.

Og til underholdningsbransjen som reklamerer for dans og glede fra de som åpenbart støtter og heier på dette regimet.

La oss for alltid huske Sahar, den blå jenta.