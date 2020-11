Sakho tilkjent oppreisning etter feilaktig dopingutestengelse

Verdens antidopingbyrå (Wada) må betale fotballstjernen Mamadou Sakho en «betydelig» sum for å ha beskyldt ham for å ta et prestasjonsfremmende dopingmiddel.

Det er klart etter at saken som stammer fra 2016, ble behandlet i en domstol i London. Sakho, som nå spiller for Crystal Palace, saksøkte Wada for ærekrenkelse og fikk medhold.

Franskmannen ble utestengt i 30 dager 2016 da han som Liverpool-spiller testet positivt på stoffet higenamine, som skal virke fettforbrennende, etter en europaligakamp. Stoffet sto imidlertid ikke på Wadas dopingliste, men likevel besluttet byrået at Sakho skulle utestenges for å ha brukt et ulovlig, prestasjonsfremmende middel.

Sakho gikk glipp av Liverpools europaligafinale mot Sevilla samt fotball-EM i hjemlandet Frankrike som følge av utestengelsen. Han mener i tillegg at ryktet hans ble ødelagt som følge av mange nyhetsartikler om saken.

Britisk rettsvesen mente at Wada feilaktig utestengte Sakho. Han har fått en uforbeholden beklagelse fra det internasjonale antidopingbyrået.

– Wada erkjenner at Sakho ikke brøt Uefas antidopingregelverk, at han ikke jukset og at han ikke hadde en intensjon om å dra en fordel av preparatet. Han handlet i god tro, heter det i en uttalelse.

Wada må også betale Sakho en betydelig pengesum i oppreisning, ifølge fotballspillerens forsvarer.

– Wada har beklaget, gått med på å betale en betydelig sum i kompensasjon og ikke å gjenta beskyldningene, sier Julian Santos.

