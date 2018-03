Salah avgjorde for Liverpool nok en gang

Mohamed Salah nærmer seg scoringsrekorden i Premier League. Lørdag ble han matchvinner med et sent mål i Liverpools 2-1-seier borte mot Crystal Palace.

Egypteren hadde ikke vært spesielt synlig i påskeoppgjøret i Sør-London, men i det 84. minutt var han iskald da sjansen først bød seg. Salah la ned en ball fra Andy Robertson og plasserte den i nettmaskene.

Med målet er Salah nå oppe i 29 ligamål. PL-rekorden lyder på 34 fulltreffere i løpet av én og samme sesong. Det klarte Andy Cole i 1993/94, mens Alan Shearer tangerte tallene i den påfølgende sesongen.

Oddsen er svært lav på at Liverpools scoringsmaskin slår rekorden. Han har seks kamper igjen å gjøre det på.

– Det er vanlig at vi må kjempe hardt her, spesielt etter en tøff start, men det gjør det ekstra godt å få en slik avslutning. Vi vant fortjent, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til BBC.

Sadio Mané gjorde 1-1 for gjestene tidlig i annen omgang, mens Luka Milivojevic ga Palace 1-0 fra straffemerket etter 13 minutter.

Crystal Palace spilte en god kamp, men atter en gang røk Roy Hodgsons menn for et topplag med ett fattig mål. I forrige hjemmekamp rotet Palace bort 2-0 til 2-3 mot Manchester United.

Zaha sentral

Med en toneangivende Wilfried Zaha fikk Palace en lysende start. Etter ni minutter tok den fotrappe kantspilleren ned en strålende ball fra Yohan Cabaye og fyrte løs. Kun en kanonredning fra Loris Karius nektet vertene å ta ledelsen.

To minutter senere var Zaha frampå igjen da han prøvde å lobbe over en utrusende Karius. Han rakk å avslutte, men ble rett etterpå meid ned av Liverpools sisteskanse. Dommer Neil Swarbrick pekte på straffemerket.

Milivojevic sendte Karius feil vei og dunket sikkert inn 1-0. Det var serberens sjuende straffescoring for Palace denne sesongen.

Ikke uventet dominerte Liverpool banespillet. Likevel slet gjestene lenge med å skape farlige sjanser i åpent spill. Mané hadde en ball i nettmaskene etter en drøy halvtime, men scoringen ble korrekt annullert for offside.

Noen minutter tidligere fikk senegaleseren gult kort for filming. Swarbrick tenkte lenge, men kom til slutt fram til at Mané falt for teatralsk i den situasjonen. Klopp var helt uenig i den vurderingen.

– For meg var det straffe. Han gikk ned 0,1 sekund for sent, men det er straffe. Hvordan kan det være filming når det er kontakt? Jeg snakket med dommeren i pausen, sa tyskeren.

Svakt av Benteke

Først i starten av annen omgang lyktes det Liverpool å sette et press som gjorde Palace-spillerne tydelig ukomfortable. Etter godt småspill satte Mané inn 1-1 etter 49 minutter.

Da kjørte Liverpool matchen, men Palace klarte etter hvert å tilrive seg mer av initiativet. Benteke hadde et par enorme sjanser på kort tid, men spissen avsluttet svakt ved begge anledninger.

Med seieren står Liverpool med 66 poeng etter 32 kamper. Merseyside-laget ser ut til å ha kontroll i topp fire-kampen.

Crystal Palace ligger derimot utsatt til. London-laget er like over nedrykksstreken med 30 poeng. Alexander Sørloth sliter for tiden med en belastningsskade og måtte stå over lørdagens møte med Liverpool.

(©NTB)

