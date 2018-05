Salah-bekymringer for Di Francesco

Roma hadde store problemer med å stoppe Liverpool-stjernen Mohamed Salah i forrige uke. Nå ber Roma-treneren spillerne lese superstjernens bevegelser tidligere.

Eusebio Di Francesco har tatt Roma til semifinalen i Champions League, men returkampen hjemme mot Liverpool blir vanskelig etter 2-5-tap på Anfield.

Nå handler mye om å stoppe toppscorer Mohamed Salah, som har scoret utrolige 43 mål denne sesongen. Egypteren scoret to ganger da Roma-forsvaret ikke hang med i den første kampen.

– Vi kan ikke flytte en haug av spillere etter en bestemt spiller, selv om han var avgjørende i den første kampen. Du kan ikke bare fokusere på Salah, sier Di Francesco foran onsdagens storkamp på Olimpico.

– Alt jeg kan si er at spilleren har uvirkelige ferdigheter når han beveger seg vertikalt. Vi må lese enkelte situasjoner langt bedre, medgir Roma-treneren.

Liverpool har et godt utgangspunkt, men to sene Roma-mål gjør at onsdagens kamp blir langt mer spennende enn mange så for seg da Liverpool i en periode herjet med Roma i forrige uke.

– Det er ikke slik at jeg kan sette tre spillere på Salah. Det er ikke aktuelt, for vi må spre vår energi over hele banen. Ja, vi må ta hensyn til motstanderen, men vi må også tenke på oss selv og se hva vi kan gjøre for å nulle ut deres tremålsledelse, sier Di Francesco.

Nytt mirakel

Roma har ikke sluppet inn mål på hjemmebane i denne sesongens Champions League.

– Det er nok å miste konsentrasjonen i ett sekund, og så blir du straffet, advarer Romas midtbanespiller Radja Nainggolan før sesongens kanskje viktigste kamp.

I kvartfinalen vant Roma overraskende 3–0 i returkampen mot Barcelona. Nå skal hovedstadslaget skape nye og uforglemmelige øyeblikk.

– Jeg vil gjøre som på PC-en og mobilen, copy og paste, humrer Di Francesco.

– Vi ønsker å skape nok et mirakel, men da må vi gjøre mye mer enn vi klarte i den første kampen.

Roma mangler den viktige midtbanespilleren Kevin Strootman, som ble skadd i møtet på Anfield sist uke. Et skaderammet Liverpool-lag mangler en rekke spillere før møtet på banen der de vant serievinnercupen i 1984.

(©NTB)

