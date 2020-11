Salah har testet positivt for covid-19

Mohamed Salah er for tiden på landslagssamling med Egypt.

Det egyptiske fotballforbundet skriver på Twitter at Mohamed Salah er blitt smittet av covid-19.

Ifølge uttalelsen til det egyptiske fotballforbundet viser ikke Salah tegn til symptomer, selv om han har testet positivt.

Liverpool-spilleren skal ha deltatt i brorens bryllup tidligere i uken, før han sluttet seg til Epypt sin landslagstropp som skal møte Togo over to oppgjør i kvalifiseringen til afrikamesterskapet.

Ingen av de andre spillerne i Egypt sin landslagstropp har testet positivt.

Flere spillere ute

Salah sin positive koronatest føyer seg inn i rekken over dårlige nyheter for Liverpool i løpet av landslagspausen. Tidligere i pådro Joe Gomez en alvorlig kneskade, og det kan virke som at han er ute i lengre tid.

Liverpool har også Alex Oxlade-Chamberlain, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk og Thiago Alcântara på skadelisten.

Liverpool ligger på 3. plass på Premier League-tabellen, og Salah har vært i skikkelig scoringsform i starten av årets sesong. Åtte fulltreffere har det blitt på egypteren, som vil si han er delt toppscorer med Jaime Vardy, Dominic Calvert-Lewin og Son Heung-Min.

