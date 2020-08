Salah innrømmer panikk i Liverpool-garderoben da ligaen stoppet opp: - Det var stressende

Liverpool ledet Premier League med 25 poeng, men koronaviruset satte et støkk i Liverpools tittelhåp.

13. mars ble det bestemt at Premier League ble avlyst inntil 4. april på grunn av koronaviruset. Etter hvert viste det seg at viruset var så omfattende at Premier League ikke kunne starte opp igjen innen den tid.

Liverpool-fans verden over ble bekymret. Merseyside-klubben ledet nemlig Premier League med hele 25 poeng og så ut til å suse inn til klubbens første seriegull på 30 år, da det plutselig ble satt en stopper for fotballen. Om det i hele tatt var mulig å spille sesongen ferdig var på det tidspunktet ikke sikkert.

Men til Liverpool-fansens store glede åpnet Premier League opp igjen i juni. Sesongen ble ferdigspilt, og Liverpool ble kronet til mestere av Premier League for første gang.

- Fikk litt panikk

Men Mohamed Salah avslører nå at det ikke bare var fansen som var bekymret for at ligagullet skulle ryke. I en ny BBC-dokumentar om Liverpools suksess, med tittelen "Liverpool FC: The 30 Year Wait", forteller Liverpool-stjernen om stemningen innad i Liverpool under den usikre tiden, gjengitt av Liverpool Echo.

- Folk startet å si at ligaen måtte avlyses, noen sa at vi ikke kunne spille mer. Det var stressende og kanskje alle i klubben fikk litt panikk, forteller Salah.

Selv prøvde han å nyte litt etterlengtet tid med familien sin.

- Jeg var hjemme på den tiden sammen med familien min, og jeg har aldri hatt en slik tid før, så jeg brukte tiden til å nyte det.

Salah og hans lagkamerater kunne til slutt juble for ligagull, og rødtrøyene kunne se tilbake på en fantastisk sesong. Egypteren selv har hatt troen på Premier League-gull siden han ankom klubben i 2017.

- Jeg sa i mitt første intervju med klubben at jeg ønsket å vinne Premier League. Noen sa jeg var gal, men ja, vi klarte det, sier han.

KUNNE JUBLE TIL SLUTT: Mohamed Salah og hans lagkamerater kunne til slutt juble for seriegull. Foto: Paul Ellis (AFP)

Rekordsterk åpning

Liverpool åpnet sesongen kanonsterkt, og tok raskt et grep om tittelkampen.

- I begynnelsen av sesongen ønsker du så mye å vinne tittelen, du ønsker å oppnå noe for klubben og hovedmålet var Premier League, forklarer han.

- Når vi slo Manchester City (på Anfield i november) ga det oss mye selvsikkerhet fordi de var mesterne.

19. januar ble det også seier for Liverpool over erkerival Manchester United, hvor Salah spilte en viktig rolle.

- Jeg var så glad etter målet mot Manchester United, og responsen fra fansen var syk. Det var virkelig spesielt for alle sammen, mimrer Salah, som satte inn 2-0 på overtid.

Lørdag ettermiddag spiller Liverpool om et nytt trofé, da de møter Arsenal i Community Shield. Kampen begynner 17.30.

12. september åpner Liverpool neste Premier League-sesong når de møter nyopprykkede Leeds hjemme på Anfield.