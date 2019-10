Salah kan rekke møte med Solskjær

Liverpools Mohamed Salah gikk av banen med skade i søndagens kamp mot Leicester. Nå kan fansen trolig puste lettet ut. Skaden ser ikke ut til å være alvorlig.

Salah søndag hinket av banen i 2-1-seieren mot Leicester, fryktet hjemmefansen at deres egyptiske stjerne hadde pådratt seg en langvarig skade.

Salah ble taklet på ankelen av Hamza Choudhury, noe som førte til at Leicester-spilleren fikk se det gule kortet. Var det opp til Liverpool-manager Jürgen Klopp hadde den engelske U21-spilleren fått se den røde fargen. Tyskeren beskrev taklingen som meget stygg.

Nå viser tester at 27-åringen slapp unna alvorlige skader, skriver lokalavisen Liverpool Echo. Dermed kan Salah være tilbake for de røde allerede neste runde (20. oktober). Da venter Ole Gunnar Solskjærs Manchester United på Old Trafford.

Ifølge avisen skal det ikke være snakk om noen langvarig skade, men det er ikke satt noen dato for når de regner med at Salah blir klarert for spill. Men Liverpool skal være optimistiske på at det ikke er snakk om noe langvarig.

«Salah skal ikke være utelukket til United-kampen, skaden er fortsatt for fersk til at det medisinske apparatet kan ta noen avgjørelse», skriver Liverpool Echo.

Neste helg er det landslagspause, men Salah skulle uansett ikke være sammen med det egyptiske landslaget. Salah hadde på forhånd fått fri til privatlandskampen mot Botswana 14. oktober fordi landslagstrener Hossam El Badry mente stjernespilleren trengte fri.

Liverpool har vunnet de åtte første kampene i årets Premier League, mens Manchester United kun har sanket ni poeng.

(©NTB)