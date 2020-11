Salah koronasmittet. Nå får både Liverpool-stjernen og egyptiske ledere slakt

Mohamed Salah må tåle kritikk fra en av sine egne.

Det var i forrige uke det ble kjent at Liverpool-stjernen hadde testet positivt for Covid-19 mens han var på landslagssamling med Egypt.

Det er foreløpig ikke bekreftet hvordan Salah ble smittet, men fotballstjernen deltok i brorens bryllup kun dager før landslagssamlingen.

Les også: Her er 15 sportsfilmer du bør se (+)

Videoklipp fra bryllupsfesten gikk raskt viralt etter at det ble kjent at Salah var smittet og klippene viste Liverpool-stjernen danse tett i tett med andre festdeltakere.

På grunn av sin positive koronatest måtte Salah stå over kvalifiseringskampene mot Togo, og det er foreløpig usikkert når han er klar for spill igjen for Liverpool.

Fotballstjernen har foreløpig sluppet kritikk fra Det egyptiske fotballforbundet til tross for at han tok lite hensyn til smittevern i forkant av samlingen.

Les: Langer ut mot Keane etter «idiot»-kommentar og trekker fram episoden med Haaland fra 2001

Rystet over oppførselen



Én som derimot ikke er redd for å si det han mener om situasjonen er landsmannen Mido.

Den tidligere Premier League-profilen som selv spilte for det egyptiske landslaget er rystet over Salahs oppførsel og reagerer i tillegg kraftig på at det ikke har kommet noen reaksjoner fra forbundet.

Les også: 22-åring blir blant engelsk fotballs rikeste etter fotballoppkjøp

Daily Mail skriver at Mido i et intervju med Al-Nahar TV sier at han selv er forberedt på reaksjoner når han velger å kritisere stjernen, men er klar til å ta støyten som måtte komme.

- Mohamed Salah gjorde en stor feil ved å delta i brorens bryllup noen få dager før kamp med det egyptiske landslaget. Han viste stor uaktsomhet med tanke på koronaviruset og resultatet er at han ble smittet, sier Mido.

- Salahs uaktsomhet gjorde at Egypt mistet en viktig spiller i en viktig kamp, og han risikerte også helsen til sine lagkamerater, forteller den tidligere fotballprofilen.

Les også: Norge-profil bryter stillheten etter koronabråket

Mido mener Salah aldri burde ha vært i bryllupet til broren.

- Ingen kan si at Salah ikke gjorde en feil ved å delta i brorens bryllup i denne vanskelige tiden med tanke på koronaviruset.

- Salah burde ha fått skylden for det han gjorde, men alle føler bare frykt, sier Mido.

Les også: Koronasmittet Kilde: - Skremmende

- De er feige

Han reagerer på at hverken sportsminister Ashraf Sobhi, styreformann i Det egyptiske fotballforbundet Amr Al-Ganayni eller landslagssjef Hossam Al-Badri har våget å kritisere Salah.

- Et annet poeng her er stillheten fra de som har ansvar for spillerens uaktsomhet. Det bekrefter bare det faktum at spilleren er større enn landslaget og det vil bare føre til nederlag, sier Mido som selv påpeker at han tabbet seg ut da han satte seg selv foran landslaget i sin tid.

- De er alle feige og frykter fansen til Mohamed Salah som elsker Liverpool-stjernen, sier Mido.

Det har vært ganske stille fra Liverpool-spissen etter at han avla de positive koronatestene, men tirsdag takket han fansen på Twitter for støtten.

Liverpool møter Leicester i neste kamp førstkommende søndag, men det skjer uten Salah.

Reklame Her kan du levere Vikinglotto