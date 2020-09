Salah med hat trick i dramatisk åpningskamp mot Leeds

Liverpool tok ledelsen tre ganger, men hver gang slo Leeds tilbake. Da Mohamed Salah scoret sitt tredje i kampen, klarte ikke gjestene å svare.

LIVERPOOL - LEEDS 4-3:

Både Liverpool og Leeds smalt ut av startblokkene i Premier League-åpningen lørdag kveld og før det var spilt 35 minutter hadde vi fått fem scoringer på Anfield.

Mohamed Salah nettet to for vertene, mens Virgil van Dijk stanget hjem en corner. Jack Harrisson og Patrick Bamford fant nettet for bortelaget.

TV 2-profil: - Du blir litt sjokkert

Det var ikke bare de mange scoringene som imponerte. Et voldsomt tempo og intensitet hos begge de to lagene ble også lagt merke til.

I TV 2-studio satt panelet og var helt satt ut av det de hadde fått se.

- En helt fantastisk omgang med fotball, sa ekspert Brede Hangeland

- Du blir litt sjokkert, fulgte programleder Jan-Henrik Børslid opp.

Erik Thorstvedt måte innrømme at også han var sjokkert.

- Ja, jeg og. Det er sjelden du blir truffet av et eller annet som er helt … men sånn var det her. Når du sier sjokkert så tenker folk kanskje det var noe negativt, men det var utelukkende positivt. Det som skjedde utpå der var bare så utrolig gøy.

Klopp: - Jeg elsket det

I andre omgang ble det ikke like mange mål, men spenningen var fortsatt på topp. Først utlignet Leeds igjen ved Mateusz Klich og så på tampen fikk Liverpool straffe igjen. Nok en gang scoret Salah og egypteren kunne juble for hat trick.

- For en kamp. For en motstander og for en prestasjon fra begge lag. Dette var en skikkelig forestilling og jeg elsket det. Det er ikke så ofte du ser så mange mål i en kamp og det er rom for forbedringer i måten vi forsvarer oss på, men det er ikke uvanlig i første kamp. Flere av spillerne våre har også nylig vært i akjon med landslaget, sa Klopp til Sky Sports etter kampen.

- Motstanderne tvang fram feil hos oss, men vi kan bedre og vil gjøre det bedre. Vi brukte vår kvalitet til å skape problemer for dem og. Vi kunne scoret flere og til slutt ble det avgjort på dødballer og det er greit for meg, sa tyskeren.

Tidlig straffe

Første omgang på Anfield var en fartsfylt affære og spesielt de første 15 minuttene var preget av en enorm intensitet fra begge det to lagene.

Liverpool tok ledelsen allerede etter få minutter. Nykommer Robin Koch fikk ballen i hånden da Mohamed Salah vendte opp inne i boksen og fyrte av og dommeren pekte på krittmerket. Salah tok selv straffen og ekspederte den kontant i mål.

Nyopprykkede Leeds skulle imidlertid vise seg å gi vertene kamp og etter 12 minutter kom utligningen. Jack Harrison dro seg innover fra kanten og banket inn 1-1.

Gjestene hadde hatt en ball i nettet like før utligningen også, men Helder Costas scoring etter ni minutter spill ble annullert for en ganske klar offside.

I det 16. minutt skulle Liverpool lide samme skjebne da Sadio Mané vakkert løftet ballen i mål etter et håpløst utspill fra Leeds-keeperen, men det ble ikke godkjent.

Salah-kanon

Noen minutter senere skulle det likevel bli 2-1. Virgil van Dijk fikk stå alene i feltet etter en corner fra Andy Robertson og stopperen stanget kula i mål.

Etter halvtimen kom kveldens andre utligning. Patrick Bamford utnyttet en feil fra van Dijk og avsluttet via keeper Alisson Becker og i nettmaskene.

Leeds-jubelen skulle imidlertid bli kortvarig. Få minutter senere landet ballen hos en godt plassert Salah og egypteren banket til med venstra og ballen fløy inn i krysset.

De siste minuttene av første omgang roet det hele seg noen hakk, selv om Liverpools bakre rekker virket en smule «shaky» ved et par anledninger. Når det er sagt var ikke det defensive spillet til gjestene det helt store de første 45 minuttene, heller.

Ny utligning

Andre omgang startet med en god sjanse til Georginio Wijnaldum etter godt forarbeid av Roberto Firmino, mens Leeds' Illan Meslier reddet imponerende.

Etter 58 minutter lå ballen igjen i kassa, men på ny fikk vi en annullering. Harrison løp seg fri og lobbet ballen over Allison. Trent Alexander- Arnold fulgte ballen og skulle heade unna, men nikket den i eget nett. Liverpool-backen var nok ganske lettet da han hørte fløyta til dommeren gå noen sekunder senere.

Leeds var hele veien farlige og den offensive backen Stuart Dallas kom seg til en brukbar mulighet, men Allison Becker var lynkjapt nede og reddet.

Og nok en utligning skulle komme. Etter 66 minutter slo Helder Costa inn fra høyre og Mateusz Klich fikk lagt ballen til rette, før han rappet til og det sto 3-3.

Straffe nummer to

Liverpool satte i gang jakten på et vinnermål og Virgil van Dijk hamret ballen i mål etter 79 minutter. Dommer Michael Oliver så imidlertid et eller annet å blåse for. Fra TV-reprisen var det ikke så lett å se hva dommeren reagerte på.

I det 86. minutt fikk Firmino en gedigen mulighet da han ble satt opp av Mané inne i boksen, men brassens avslutning traff et Leeds-bein.

På den påfølgende corneren plukket innbytter Fabinho opp ballen etter en duell og i det han skulle ta den med seg framover ble han lagt i bakken. Straffe!

Igjen var Mohamed Salah sikker fra krittet og det sto 4-3 til vertene.

Det ble sluttresultatet.