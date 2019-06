Salah og Egypt vant åpningskampen i Afrikamesterskapet

Med Liverpool-stjernen Mohamed Salah på banen, vant Egypt knepent med ett mål over Zimbabwe i åpningskampen i Afrikamesterskapet fredag kveld.

Egypt var på hjemmebane og med 75.000 tilskuere på tribunene under åpningskampen i Kairo fredag kveld. Mohamed Salah var på banen under hele kampen, men det var Mahmoud Hassan som skåret vinnermålet i 41. spilleminutt.

Egypt er favoritter til å vinne turneringen hvor 24 land deltar. Under mesterskapet i 2017 tapte Egypt for Kamerun.

Opprinnelig var det Kamerun som skulle være vertskap, for første gang siden 1972, med de ble fratatt mesterskapet 30. november i fjor. Årsaken var at de ikke hadde kommet langt nok i forberedelsene. De kunne heller ikke garantere for sikkerheten, blant annet på grunn av opprørsgruppen Boko Harams aktivitet i landet.

