Salah-perler ga ny seier for Liverpool

Mohamed Salah så stort sett ut som Liverpools eneste farlige spiller søndag. Det holdt i massevis til 3-1-seier over West Ham.

Med Sadio Mané på skadelisten og Roberto Firmino på benken måtte egypteren stikke seg fram i bortekampen mot formsterke West Ham. Det gjorde han også til gagns.

Salah skrudde elegant inn 1-0 oppe i vinkelen det 57. minuttet før han nesten like lekkert avsluttet en kontring etter 67 minutter med å vippe ballen over Lukasz Fabianski og i mål.

Det skjedde i en kamp Liverpool dominerte fullstendig med tanke på ballbesittelse. West Ham skapte så å si ingenting og tapte for første gang på sju kamper i ligaen.

– Det er en bra seier for oss. Det er bortebane, og vi må vinne hver kamp nå. Det (West Ham) er et bra lag som har gjort det bra denne sesongen, sa Salah etter kampen.

Målkonge

Liverpool har slitt med scoringsformen i det siste, men snudde trenden med 3-1-seier over Tottenham i midtuken. Søndag var det langt mellom sjansene, men en opplagt Salah gjorde det som krevdes for å vinne mot et tøft lag.

Han startet i Liverpools frontrekke sammen med Xherdan Shaqiri og Divock Origi. Firmino fikk etterlengtet hvile og kom inn de siste 20 minuttene. Han spilte vegg med Alex Oxlade-Chamberlain og satte opp Origi, som enkelt kunne trille inn 3-0 etter 83 minutter.

– Jeg prøver bare å hjelpe laget. Jeg har spilt uten dem (Firmino og Mané) før, og vi har vunnet da også, gliste Salah, som er toppscorer i Premier League med 15 fulltreffere.

– Vi må bare fortsette å vinne om vi ønsker å vinne Premier League, slo egypteren fast.

Nær teten

Stopperkonstellasjonen med Jordan Henderson og Nathaniel Phillips klarte seg godt for gjestene, men de ble heller ikke satt på de største prøvene av et tamt West Ham-lag.

Vertenes 1-3-trøstemål kom på en corner fire minutter før slutt. En umarkert Craig Dawson løp ballen i mål fra Aaron Cresswells innsvinger.

Med seieren klatrer Liverpool helt opp i ryggen på Manchester United på Premier League-tabellen. Manchester City har 44 poeng, United 41, Liverpool 40 og Leicester 39.

West Ham beholder sin 5.-plass på tabellen, men tapte betydelig terreng til topplagene søndag.

(©NTB)

Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk