Salah sløste med sjansene da Liverpool gikk på poengtap

Egypteren var sjeldent lite effektiv da Liverpool skuffet mot Newcastle.

NEWCASTLE - LIVERPOOL 0-0:

Spissen fikk to enorme muligheter på St. James' Park, men sviktet for en gangs skyld i avslutningsøyeblikket ved begge anledninger.

Det ble kostbart for Jürgen Klopps regjerende seriemestere, som dermed kan være á poeng med Manchester United om Ole Gunnar Solskjærs mannskap vinner sin kommende seriekamp.

Et gledelig punkt for Liverpool-fansen onsdag var imidlertid at Thiago Alcantara var tilbake på banen etter å ha vært ute i flere måneder med en kneskade.

Spanjolen kom inn et knapt kvarter før slutt, og rakk å markere seg umiddelbart med sin naturlige autoritet og vanvittige pasningssikkerhet.

- Tilførselen av klasse fra Thiago har vært helt latterlig, skrev The Athletic-journalist James Pearce like før slutt, etter at Thiago hadde strødd den ene krempasningen etter den andre.

Også Lars Tjårnæs bet seg merke i at Thiago kan bli nøkkelen til at Liverpool finner tilbake til formen.

Jürgen Klopp uttaler etter kampen at han er fornøyd med sitt lags prestasjon mot de sort-hvite.

- Premier League består av kun gode lag. Vi hadde store sjanser, men motstanderen re gode og slik er det hele tiden. Jeg likte prestasjonen, den var virkelig bra. Kan vi spille bedre fotball? Ja, men i denne kampen skapte mer enn nok til å vinne, sier han ifølge BBC.

Han er også godt fornøyd med Thiagos første kampminutter på over to og en halv måned.

- Vi kunne se flere glimt av hvor god han er. Nå må vi se hvordan han reagerer, og alt som hører med. Vi har ny kamp om fire dager.

Wilson-sjanser

Fra benken i den første omgangen fikk spanjolen se Callum Wilson komme til kampens to første muligheter.

Allerede etter to minutter var Newcastle-spissen frempå, da et innlegg var nær ved å utmanøvrere Alisson i Liverpool-målet.

Den brasilianske sisteskansen fikk imidlertid slått Wilsons innlegg til corner, men like etter var spissen på plass igjen.

Joshua Kings tidligere lagkamerat kom først på et innlegg, men headingen gikk utenfor målet til Alisson.

Liverpool fremsto som tamme innledningsvis i den første omgangen, og skapte ikke noen spesielle farligheter før etter 35 minutter.

Når sjansen først kom, var den imidlertid gedigen.

Egypteren var plutselig helt alene med Newcastle-målvakt Karl Darlow, men vertenes sisteskanse reddet avslutningsforsøket takket være en fenomenal redning.

På overtid i den første omgangen måtte engelskmannen i aksjon igjen, da en corner fant pannebrasken til Roberto Firmino.

Brasilianerens heading hadde retning nettmaskene, men Darlow hentet fram en ny kvalifisert redning og hindret scoring.

Styrte uten å skape

Jürgen Klopps mannskap fortsatte å styre kampen etter hvilen, men de helrøde slet med å vaske fram muligheter.

Etter 66 minutter fikk imidlertid Salah muligheten, da han ble spilt fri ute til høyre etter strålende forarbeid av Firmino.

Egypteren trakk seg innover på sin gode venstrefot og tok Darlow på feil fot, men avslutningen snek seg utenfor Newcastle-målet.

Klopp kastet innpå Thiago mot slutten i håp om et vinnermål, men Liverpool-manageren fikk heller se Ciaran Clark komme svært nære etter en corner.

Midtstopperen ragest høyest på et frispark og headet mot det lengste hjørnet, men Alisson kastet seg som en katt og fikk slått ballen ut i ufarlig område.

Like etter smalt det nesten i andre enden da Darlow slo et innlegg i føttene på Sadio Mané.

Ballen hadde retning nettmaskene fra kloss, men en oppofrende Fabian Schär kastet seg fram og fikk avverget på streken.

Liverpool skulle komme like nære like etter da det ble fullstendig kaos inne i Newcastle-boksen etter en corner, men nok en gang maktet vertene å rydda unna i tolvte time og sikre et meget sterkt poeng.

Reklame Vikinglotto-potten vokser videre