Salah tilbake i trening mandag

Returnerer til treningsfeltet etter karanteneperioden.

Etter negativ koronatest er Liverpools Mohamed Salah mandag tilbake i trening.

Klubben skriver på sin hjemmeside at Salah må ha ytterligere to negative tester de neste dagene for helt å kunne friskmeldes.

Les også: Mandagens Premier League-rykter

- I morgen (mandag) trener vi foran Champions League (mot Atlanta onsdag), og jeg er ganske sikker på at han kommer til å være med der, sier Liverpool-trener Jürgen Klopp.

Salah testet positivt for korona under landslagssamling med Egypt. Under oppholdet i hjemlandet deltok han i brorens bryllup.

Liverpool slo Leicester 3–0 på Anfield søndag og er à poeng med Tottenham på andreplass i Premier League.

