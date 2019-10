Salquist om Instagram-innlegget før oppgjøret mot VIF: - Det kom en del reaksjoner

Dansken har allerede fyrt opp Vålerenga-leiren etter et innlegg i sosiale medier.

ÅRÅSEN (Nettavisen): «Hater Vålerenga, elsker Lillestrøm!! Norges støreste kamp på lørdag. Fucking derby! Alle mand på stadion».

Slik startet LSK-stopper Tobias Salquist derbyuken på Instagram. Dansken spilte sitt første rivaloppgjør mot Vålerenga på Intility tidligere denne sesongen, en kamp som endte med 3-0-seier til de gulkledde, men som hukes best for påfølgende dramatikk da Aleksander Melgalvis plantet et LSK-flagg i midtsirkelen etter kampslutt.

Nå bygges det igjen opp til et nytt rivaloppgjør, og Salquist har skrudd opp temperaturen ytterligere med en bildetekst hvor han blant annet skriver «hater Vålerenga».

Det har naturligvis ikke gått ubemerket hen i Vålerenga-leiren.

- Jeg har fått litt reaksjoner og beskjed om at «Lillestrøm er en drittklubb» og at «vi bare skal kjøre på og vinne». Det er bare gøy, og slik det skal være med disse kampene. Det skal være en kamp hvor det smelles til med harde taklinger og hvor det er lov å gå til litt. Jeg håper vi får en dommer som tillater mye begge veier, sier Salquist selv til Nettavisen.

Han er helt klar på at det er viktig at også spillerne viser supporterne hva disse kampene faktisk betyr.

- Det betyr så mye for fansen og klubben, og jeg husker sist gang, i det som var mitt første derby. Vi var ute i byen og det var det eneste folk snakket om. Vi kan fyre litt mer oppunder, og jeg har vært innom Vålerengas side og de går veldig stille i dørene, så jeg vet ikke om de er nervøse eller hva det er, men i Lillestrøm gleder vi oss helt utrolig mye, sier 24-åringen og sender med det et nytt stikk i retning Oslo-klubben.

Se video øverst i saken: Salquist forteller om Instagram-innlegget som skapte reaksjoner.

- Usikker på hvem han er

Salquist har vært en viktig brikke i midtforsvaret til Lillestrøm denne sesongen, og får etter alle solemerker fornyet tillit mot Vålerenga på lørdag.

Han er ikke redd for en kjølig mottakelse og pipekonsert blant VIF-fansen som følge av Instagram-innlegget.

- Nei, det tror jeg ikke. Jeg vet ikke om de klarer å pipe ut stadion, men om de gjør det tar jeg det med meg og det gir ekstra motivasjon. Og om jeg da scorer mål (etter at de har pepet), må jeg ned og juble litt foran dem, sier han med et smil.

Erling Rostvåg, talsperson i Klanen, sier han ikke har fått med seg Salquists melding fordi han «ikke følger Lillestrøm-spillere på Instagram», men tar danskens stikk med knusende ro.

- Jeg må innrømme at jeg er usikker på hvem han er, men det må mer enn en Instagram-post til for å skape noe kok, sier han før han understreker at det å juble foran Vålerenga-fansen lørdag vil være et dumt påfunn.

- Enhver spiller som velger å feire foran bortsupporterne vil få ganske kjapp beskjed fra alle som noensinne har jobbet med sikkerhet om at det er en dårlig idé.

TALSPERSON: Erling Rostvåg er talsperson i Klanen. Foto: Foto: Fotograf Ingar Næss

1200 Vålerenga-fans?

Rostvåg anslår at mellom 1000 og 1200 Vålerenga-supportere vil ta turen til borteseksjonen på Åråsen lørdag.

Dermed blir det klar overvekt av gulkledde, men Rostvåg forteller at stemningen i Vålerenga går på at de føler de har alt å vinne etter en lang rekke med svake resultater.

Han er også klar på at oppgjørene mellom Lillestrøm og Vålerenga er viktige for norsk fotball.

- Vi er et langstrakt land, så det er mye som kalles derby. Vi er ikke fra samme by, men det er ingen tvil om at hatet er ekte og stikker dypt.

Og akkurat der er Klanen-talspersonen på bølgelengde med Salquist, som understreker viktigheten av et derby.

FYRER: Tobias Salquist la tidligere denne uken en Instagram-post som har skrudd temperaturen et hakk opp før Lillestrøm møter Vålerenga lørdag. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

24-åringen forteller at han imidlertid tviler sterkt på at Klanen makter å fylle opp hele borteseksjonen på Åråsen, men holder likevel gjestene som favoritter i det som er en kamp der en eventuell vinner kan ta et stort steg ut av nedrykkssumpa i Eliteserien.

- Vi må også ærlige og si at Vålerenga ikke har prestert særlig godt, men de ligger likevel foran oss på tabellen så de har vært bedre enn oss. Så jeg mener de er favoritter til å vinne oppgjøret, så skal vi ut og overraske som vi gjorde sist gang.

Kampen på Åråsen har kampstart lørdag klokken 16.00.