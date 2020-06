Salzburg med nytt langt steg mot dobbelttriumf

Salzburg befestet sin plass på tabelltopp i østerriksk fotball med 6-0-seier over Harberg søndag. Patson Daka sto for tre av målene.

Det var Salzburgs første borteseier siden 11. november, da Erling Braut Haaland gjorde hattrick i 3-0-seieren mot Wolfsberg. Søndagens seier gjør at laget har sju poengs luke til Wolfsberg og Rapid Wien.

LASK vant grunnserien seks poeng foran Salzburg før sluttspillet ble utsatt på grunn av viruspandemien, men LInz-laget ble fradømt seks poeng for brudd på smittevernforskriftene under trening i mai og har tatt bare ett poeng på de to første kampene siden omstarten.

Etter 3-3 mot Wolfsberg søndag har LASK falt til fjerdeplass på tabellen og er åtte poeng bak Salzburg.

Salzburg gjorde kort prosess med Hartberg og ledet 3-0 etter 11 minutter. Ved siden av Dakas hattrick ble det scoringer også av Enock Mwepu, Sekou Koita og Noah Okafor.

– En bedre start kunne vi ikke fått. De nye har grepet sjansen, sa Salzburg-trener Jesse Marsch ifølge ORF.

Med sine tre mål er Daka oppe i 21 seriemål, bare to bak Wolfsberg-spiller Shon Weissman. Haaland rakk 16 før overgangen til Borussia Dortmund.

(©NTB)