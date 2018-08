Salzburg omtaler nyinnkjøpte Haaland som et av de største talentene i europeisk fotball

Molde-spissen Erling Haaland går til østerrikske Salzburg etter sesongen. – Jeg skylder Molde mye og vil gi alt for klubben til jeg reiser, sier Haaland.

Haaland har bøttet inn mål for Molde i sommer. 18-åringen er blitt koblet til en rekke store klubber som Manchester United og Juventus, men er de siste ukene gjentatte ganger blitt satt i forbindelse med den østerrikske storklubben.

Klubbene bekreftet overgangen lørdag ettermiddag.

– Jeg gleder meg allerede til å spille for mitt nye lag. Mine mål med Salzburg er å vinne mange titler og lykkes internasjonalt, sier Haaland til sin nye klubbs hjemmeside.

Målteft

Spisstalentet har scoret pene ni mål i Eliteserien. Så sent som torsdag vartet Haaland opp med to scoringer i europaligakvaliseringen.

– Haaland er et av de største talentene i europeisk fotball, og han har bestemt seg for å fortsette sin lovende karriere hos oss. At han flytter hit til tross for tilbud fra flere store klubber, gjør oss stolte og viser at vi allerede har et veldig godt navn i Europa, sier Salzburgs sportsdirektør Christoph Freund.

Han er ikke snau i rosen av nordmannen.

– Haaland er en sterk og rask angriper med en helt spesiell evne for å treffe mål, men han er bare 18 år og vil få all nødvendig tid til å utvikle seg videre, sier Freund.

Femårig avtale

Haaland har skrevet femårig avtale med Salzburg, men skal i høst spille for Molde.

– Det betyr mye for klubben, gutten selv og laget at han får spille her ut året. Han har valgt en god klubb som tenker langsiktig, og spiller i Europa League eller Champions League hvert år, sier Molde-manager Ole Gunnar Solskjær i en pressemelding.

– Erling gjør en jobb for laget, og vi får se ham mye utover høsten, fortsetter Solskjær.

Stor interesse

Haaland ble hentet til Molde som 16-åring i januar 2017. Han kom da fra moderklubben Bryne.

– Vi har hatt en dialog med Salzburg over tid, de har vist stor interesse for Erling og vi har kommet fram til en avtale som vi er tilfreds med, sier Molde-direktør Øystein Neerland.

Salzburg eies av energidrikkselskapet Red Bull, som har pumpet millioner av kroner inn i klubben. Fra før spiller Fredrik Gulbrandsen hos de østerrikske seriemesterne.

