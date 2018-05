Sam Johnson sikret seieren for Vålerenga over Sandefjord

Banket inn sesongens sjette ligascoring.

SANDEFJORD - VÅLERENGA 0-1

Det ble en fin dag for Vålerenga i Vestfold etter å ha slått Sandefjord 1-0 på Sandefjord Stadion. Toppscorer Sam Johnson fortsatte sin gode statistikk da han ble matchvinner.

Den liberiske spissen, som ankom klubben før denne sesongen, bredsidet inn et straffespark for Ronny Deilas menn i andre omgangen, og gjorde dermed at hovedstadsklubben kan feire tre poeng.

Seieren betyr at Vålerenga suser hele veien opp på tredjeplass i Eliteserien, med en kamp mer spilt enn samtlige andre lag i toppstriden. De står med 15 poeng etter ni kamper spilt.

- Det var voksent, vi visste det ble en tøff kamp her. Vi gir vekk én målsjanse i starten her, men utover det så har de ingenting. Det er sterkt. Når vi først spilte i bakrom fikk vi det målet vi trengte, og vi rir det voksent i land, sa Vålerenga-trener Ronny Deila til Eurosport etter kampen.

For Sandefjord så fortsetter den dårlige trenden. Geir Ludvig Fevangs menn ligger helt nede på 15. plass, med kun fem poeng på de første ni kampene av årets eliteserie.

Johnsons sjette seriemål denne sesongen betyr at spissen allerede nå har utlignet Vålerengas toppscorer fra i fjor. Herman Stengel noterte seg for seks scoringer, og ble klubbens mestscorende, sesongen 2017.

Sjansefattig



Både Vålerenga og Sandefjord slet med å komme til de score sjansene i den første omgangen, men begge lag hadde muligheten til å ta føringen i løpet av de første 45 minuttene.

Allerede etter syv minutter spilte Felipe Carvalho ballen rett i beina til Pontus Engblom. Svenskens skudd falt til spisskollega Flamur Kastrati som tvang Adam Larsen Kwarasey til å vise seg frem.

For Vålerengas del var det toppscorer Sam Johnson som gjorde forarbeidet som til slutt fikk spilt fri Samuel Kari Fridjonsson. Den VM-klare islendingens avslutning var god, men Eirik Holmen Johansen fikk klasket ballen unna.

Fridjonsson ønsket også straffespark i det 37. minutt da han ble lagt i bakken av innbytter Pau Morer. Islendingen ble belønnet med gult kort filming.

Reprisene viste at Fridjonsson nok ikke skulle hatt gult kort, men at spanjolens takling heller ikke var nok til et straffespark. Morer hadde kommet inn for skadde Håvard Storbæk.

Hverken Vålerenga eller Sandefjord fant veien til nettmaskene i den første omgangen, og dermed stod det 0-0 etter den første omgangen på Sandefjord Stadion.

Johnson igjen



Vålerenga var ennå mer på hugget i den andre omgangen, og jobbet inn et solid press rundt boksen til vertene fra Vestfold. I det 53. minutt skulle de endelig få lønn for strevet.

Abdi Ibrahim ble tråkket på ankelen inne i Sandefjord-boksen, og dommer Kari Erik Steen var kjapp til å peke på straffemerket.

Toppscorer Johnson gjorde ingen feil fra elleve meter da han sendte Holmen Johansen feil vei, rullet straffen i mål og gav Vålerenga ledelsen 1-0 like før timen spilt.

Johnson burde nok ha doblet ledelsen for Vålerenga etter 69 minutter spilt da Amin Nouri ble spilt fri på høyrekanten, og fikk spilt inn til Oslo-klubbens nummer ti. Kun fantastisk stopperspill av El-Hadji Gana Kane stoppet den liberiske spissen.

Sandefjord slet med å komme til de store sjansene, og kvarteret før slutt holdt Holmen Johansen på å forære Vålerenga nok en scoring. Peter Michaels skudd så ufarlig ut, men den tidligere Manchester City-keeperen virket ikke å ha kontroll.

Dermed trillet ballen forbi keeperen, og snek seg like utenfor Sandefjord-målet.

Hverken eller av lagene maktet å finne veien til nettmaskene igjen, hvilket betød at Ronny Deila og Vålerenga kunne juble for tre nye poeng. Vålerenga slo Sandefjord 1-0.

