Samba showet med å glefse mot Warholm etter VM-løpet

Det var god stemning da rivalene møttes på pressekonferansen etter løpet i Doha, men Abderrahman Samba bekreftet på sin egen måte at Karsten Warholm ikke skal få noe gratis neste sesong.

DOHA (Nettavisen): Warholm imponerte igjen da han mandag kveld kjempet seg inn til et nytt VM-gull på 400 meter hekk.

En drøy time etter å ha krysset mållinjen først i Doha gikk nordmannen stolt gjennom pressesonen.

- Det var fantastisk. Tenk å kunne forsvare den tittelen her. Det er selvfølgelig det største. Nå føler jeg at jeg går inn i historieboken som en av dem som faktisk kan forsvare et VM-gull. Jeg tror det var ingen som trodde på det i fjor, men nå står vi her med enda et gull og det føles helt sinnssykt ut, sier Warholm til Nettavisen.

I fjor var det Samba som herjet på 400 meter hekk, men i år har Warholm på nytt tatt store steg og på Khalifa Stadium var han betydelig sterkere enn hjemmehåpet til Qatar som ble nummer tre.

Glefset til på pressekonferansen



Samba har i år slitt med skade og de to har frem til mandag kveld ikke konkurrert mot hverandre denne sesongen.

Men Warholm har i løpet av året vist at Samba virkelig må jobbe hvis han har tenkt til å slå nordmannen igjen.

Det kan det imidlertid virke som at Samba har planer om å gjøre nettopp det.

På den offisielle pressekonferansen etter VM-løpet i Doha glefset nemlig Samba mot Warholm da nordmannen ville vite om hjemmehåpet fra Qatar hadde planer om å ta opp jakten på ham neste sesong.

Stuntet var humoristisk ment og ble møtt av latter fra journalistene i rommet.

Warholm: - Vet jeg må jobbe hardt

Samba er riktignok ikke den eneste som virker å ha tenkt til å jobbe hardt fremover mot OL i Tokyo som starter om cirka ti måneder.

Warholm er fullstendig klar over at han ikke kan hvile på sine laurbær skal han holde Samba og amerikanske Rej Benjamin bak seg. Sistnevnte tok sølv i Doha mandag kveld.

- Å være mester er det største man kan være, men med alle som leverer veldig gode tider nå, så vet jeg at det er syke tider som venter og at jeg må jobbe veldig hardt hvis jeg ønsker å holde dette gående. Fordi disse guttene jakter på meg og jeg har ikke tenkt til å sove, sier Warholm på pressekonferansen.

Litt søvn blir det kanskje de neste ukene for nå venter en liten periode med fri for den norske verdensmesteren.

- Jeg skal ha ferie nå og så skal jeg trene enda hardere, sier Warholm.

400 meter hekk har etter hvert blitt stor prestisje med den voldsomme konkurransen som har utviklet seg på distansen. Alt tyder på at den bare vil fortsette neste sesong.