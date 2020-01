Sammenligner Scott McTominay med Robbie Savage. Får slakt av samme mann

Kritiserte Scott McTominay og lagets midtbane. Så kom det et klart svar fra spilleren Manchester United-profilen ble sidestilt med.

Den tidligere backen Paul Parker er frustrert over at Manchester United ikke presterer stabilt gode resultater.

I en spalte han skriver for britisk Eurosport avslører Parker blant annet at han ikke er begeistret for det Scott McTominay (23) bidrar med på lagets midtbane.

55-åringen omtaler blant annet Manchester United-spilleren som en «moderne Robbie Savage» og mener han stort sett løper rundt for å sparke ned motspillere. Parker spilte 114 kamper for United i perioden 1991-1996.

McTominay sliter for tida med en kneskade, men spilte seg inn i en fast rolle i Ole Gunnar Solskjærs mannskap i sesongens første halvdel. Den skotske landslagsspilleren har stort sett fått gode skussmål for innsatsen, og er blitt omtalt som en av lagets beste spillere, til tross for Uniteds varierende resultater.

Parker konstaterer at midtbanen er problemet i United, og mener lagdelens funksjon for å binde laget sammen er helt fraværende.

- Ikke United-fans



- Scott McTominay er et godt eksempel på problemet. Han løper bare rundt og prøver å sparke ned folk. Han er som en moderne Robbie Savage. Du må ha mer å bidra med enn det. Hvis folk sier United savner McTominay er de ikke virkelige Man United-fans, smeller det fra Parker i spalten.

Mannen med 19 landskamper for England mener McTominay er skyld i skaden sin selv, og kan takke spillestilen sin for at han trolig er uaktuell for kamper i inntil seks uker til.

SLAKTER SAMMENLIGNING: Den tidligere Premier League-spilleren Robbie Savage. Her avbildet på jobb for BT Sport under en Champions League-kamp mellom Tottenham og Borussia Dortmund i fjor. Foto: Adam Davy (Pa Photos / NTB scanpix)

- Grunnen til at han er ute med skade er at han prøvde å sparke ned noen og ble skadd selv. Hvis det er det folk tror United står for, så var de ikke der i de gode tidene, fortsetter Parker.

Slår tilbake



Spilleren han sammenlignet McTominay med slår derimot kraftig tilbake mot den tidligere United-profilens karakterstikker.

- Dette er tull. Jeg var ikke god nok for United. Han har bevist at han kan komme seg inn på laget, beholde plassen, være en av Uniteds beste spillere denne sesongen og savnet når han er skadd, kontrer Robbie Savage på Twitter.

Savage tilhørte Manchester United som juniorspiller og var også klubbens eiendom sin første seniorsesong. 45-åringen fikk dog aldri offisielle kamper for de røde djevlene.

Etter en overgang til Crewe Alexandra i 1994, var waliseren med på å spille dem opp til det engelske seriesystemets nest høyeste nivå for aller første gang.

Seinere spilte Savage så mange som 346 Premier League-kamper fordelt på perioder i Leicester, Birmingham, Blackburn og Derby.

