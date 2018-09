Samuelsen-dobbel i cupseier

Martin Samuelsen scoret de to første målene da Venlo gikk videre i den nederlandske cupen med 3-0-seier borte mot Westlandia tirsdag.

Den utleide West Ham-spilleren herjet med hjemmespillerne og skapte sjanser både for seg selv og for medspillerne. I det 25. minutt scoret han ledermålet med et kjempeskudd i krysset fra 20 meter.

Vel ti minutter ut i annen omgang punkterte nordmannen kampen da han møtte et innlegg fra Tristan Dekker og skjøt hardt i nettaket.

Noen minutter senere skapte Samuelsen en kjempesjanse for Danny Post med et dribleraid, men lagkapteinen lyktes ikke med avslutningen.

I stedet fastsatte Chris Kum resultatet 25 minutter før slutt da han nikket inn et frispark.

Samuelsen spilte hele kampen og var ifølge Venlos Twitter-konto kampens store spiller.

