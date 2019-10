Samuelsen sendte FK Haugesund til cupfinalen: - Han driver en annen idrett

Martin Samuelsen (22) ble helten da FK Haugesund slo Odd i semifinalen i cupen.

ODD - FK HAUGESUND 0-3:

Den norske unggutten viste hvorfor han tidligere har blitt sett på som et av de største talentene i Norge da han nærmest på egenhånd sørget for at FKH vant 3-0 over Odd på Skagerak Arena torsdag kveld.

Først skaffet Samuelsen gjestene straffe i starten av andre omgang, før han banket inn 2-0-scoringen etter 83 minutter. Like før slutt la Sondre Tronstad på til 3-0 og sikret dermed seieren for Haugesund.

Nå venter Viking i cupfinalen på Ullevaal stadion 8. desember.

Samuelsen, kampens store spiller, har imidlertid ingen planer om å ta av som følge av triumfen mot Odd.

- Det blir en rolig feiring. Vi har kamp igjen på søndag, men det er helt fantastisk, sier Samuelsen til NRK etter kampen.

Samuelsen hylles



22-åringen blir nå hyllet av sin egen kaptein Christian Grindheim etter oppgjøret.

- Når Martin driver en helt annen idrett så er det vanskelig å stoppe ham. Han skaffet en straffe og scoret et mål på egenhånd. Helge (Sandvik) var god, men Martin var hakket bedre, sier Grindheim til NRK.

Samuelsen ble spådd en fantastisk karriere da han i ung alder imponerte i England og scoret for det norske A-landslaget. Utviklingen stoppet imidlertid opp og 22-åringen reiste i år på lån fra West Ham tilbake til Norge for å starte litt på nytt.

Torsdagens kamp var igjen et steg i riktig retning.

Nå får han også ros i sosiale medier etter kampen.

Davy Wathne, tidligere TV 2-journalist, er blant dem som lot seg imponere.

Imponert er også fotballekspert og tidligere Start-spiller Jesper Mathisen.

Få sjanser før pause

Det var ingen stor førsteomgang publikum på Skagerag Arena ble vitne til. Det var tydelig at lagene hadde mye å spille for og ingen tok spesielt store sjanser fremover.

Spesielt Haugesund slet med å få til noe offensivt, men klarte å stoppe Odd de gangene de yppet seg før pause.

Hjemmelaget skapte riktignok kampens første sjanse da Tobias Lauritsen kom til en mulighet inne i boksen, men fra skarp vinkel avsluttet Odd-spilleren i nettveggen.

Odd så mest til ballen utover omgangen, men de store sjansene uteble i de første 45 minuttene.

Samuelsen fikset straffe

Haugesund var lite farlige fremover på banen før pause. Før kampen var Odd-trener Dag-Eilev Fagermo opptatt av å stoppe unge Martin Samuelsen på overganger, noe de lykkes med.

Etter pause skulle imidlertid Odd få problemer med FKH-spilleren som er på lån fra West Ham. Samuelsen stormet mot mål og ble til slutt stoppet av Fredrik Semb Berge, men det skjedde ifølge dommerne på ulovlig vis og dermed fikk gjestene straffe.

MÅL: Niklas Sandberg scoret for Haugesund på straffen som Martin Samuelsen sikret. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Fra ellevemeteren Niklas Sandberg sikker, og Haugesund tok dermed ledelsen 1-0.

Odd jaget scoring



Odd presset voldsomt på for utligning utover omgangen og skapte flere muligheter til å score.

Etter 57 minutter var Vebjørn Hoff nære scoring med en heading, men Helge Sandvik reddet mesterlig.

GOD KAMP: Helge Sandvik imponerte i målet for FK Haugesund. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Sandvik måtte igjen i aksjon etter 66 minutter da Fredrik Nordkvelle kom seg alene gjennom, men igjen reddet Haugesund-keeperen.

Odd fortsatte å presse gjestene, men til tross for flere sjanser ble det aldri noen scoring på hjemmelaget.

Haugesund scoret flere

Det ble i stedet Haugesunds kveld.

Etter 83 minutter la Samuelsen på til 2-0 da han tok med seg ballen innover i feltet og plasserte den i nærmeste hjørne.

Like før slutt la Sondre Tronstad på til 3-0 etter en fin soloprestasjon der han tok med seg ballen langs dødlinkjen og banket den i mål fra spiss vinkel.

FK Haugesund møter dermed Viking i cupfinalen på Ullevaal stadion 8. desember.