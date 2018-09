Sanches' store kveld da Bayern slo Benfica

Renato Sanches senket gamle lagkamerater da han scoret for første gang på 33 måneder i Bayern Münchens 2-0-seier over Benfica.

Den tyske storklubben tok en forventet seier borte mot Benfica i sesongens første mesterligakamp, men for Sanches var det en stor kveld. Han mottok til og med hyllest fra hjemmefansen.

– Et veldig spesielt øyeblikk for meg. Jeg er lykkelig over å ha scoret, og jeg vil takke tilskuerne, sa Sanches. Bayern kjøpte ham for 35 millioner euro etter at han som tenåring hjalp Portugal til EM-tittel i 2016, men han har slitt med å leve opp til forventningene.

– Jeg gleder meg for Renato og for laget vårt. Han har jobbet hardt, og i kveld var hans tid kommet, sa Bayern-trener Niko Kovac, som overrasket ved å gi portugiseren sjansen fra start.

Robert Lewandowski ga gjestene ledelsen 1-0 etter ti minutter da han på elegant vis fintet ut Alex Grimaldo før han satt ballen utakbart forbi keeper Odisseas Vlachodimos. Scoringen kom etter innlegg fra David Alaba og var Lewandowskis 46. mål i Champions League.

Minutter senere kom Arjen Robben alene med keeper etter en nydelig pasning fra høyreback Joshua Kimmich, men nederlenderen misset.

Benfica tok over noe av banespillet, uten å komme til de største sjansene. Etter 28 minutter fikk Eduardo Salvio ballen på seks meter og klinket til på direkten, men klarte ikke å overliste Manuel Neuer i Bayern-buret.

Scoret mot gamle lagkamerater

Renato Sanches, som i fjor var leid ut til Swansea, spilte sin første kamp for Bayern denne sesongen. Han kom til klubben fra nettopp Benfica i juli 2016. I klubbsammenheng hadde ikke Sanches scoret siden januar samme år.

Etter 54 minutter hentet portugiseren ballen langt inne på egen banehalvdel og tok den med seg over halve banen, før han spilte videre til Lewandowski. Han spilte ut på venstrekanten til Franck Ribéry, som ga ballen til James Rodríguez. Inn foran mål stormet 21 år gamle Sanches og fullførte en praktfull kontring etter innlegg fra Rodríguez.

– Vi visste at han er en god spiller, men vi må ikke glemme at han også er ung, sa Kovac.

Flere mål ble det ikke, og Bayern kunne innkassere tre poeng i den første gruppespillskampen i år.

Trenerdebutant

Bayern München-trener Niko Kovač fikk onsdag sin debut som trener i Champions League. Med seg som assistenttrener har han lillebroren Robert Kovač. Begge har tidligere spilt i klubben, henholdsvis fra 2001 til 2003 og fra 2001 til 2005.

Noen timer tidligere vant Ajax 3-0 mot AEK i den andre kampen i gruppe E, og Amsterdam-klubben går til bortekampen mot Bayern om to uker som gruppeleder.

(©NTB)

Mest sett siste uken