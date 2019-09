Sandefjord benyttet ikke sjansen da Start avga poeng

Sandefjord ville inntatt 2.-plassen i 1.-divisjon med seier borte mot Sogndal. Etter 1-1 ligger klubben fortsatt bak Start, som kun klarte 0-0 mot Strømmen.

Sandefjord havnet under etter en Sogndal-straffe sent i første omgang. Kristoffer Hoven scoret sikkert 1-0, men etter hvilen utlignet Rufo for bortelaget.

Minutter før full tid fikk Sogndal en gyllen mulighet til å beholde alle tre poengene med nok en straffe tildelt, men Ulrik Flo valgte å chippe ballen. Han traff tverrliggeren og scoret selv på returen, men det er i strid med regelverket, og målet ble underkjent.

Heller ikke serietoer Start maktet å seire på bortebane søndag kveld. Bunnlaget Strømmen holdt unna og kjempet inn 0-0. Begge lag skapte nok av sjanser til å avgjøre kampen, men det var til slutt Start som antakelig var mest skuffet over resultatet.

Dermed blir både Sandefjord og Start værende med 46 poeng på henholdsvis 2.- og 3.-plass. Opp til serieleder Aalesund skiller elleve poeng.

Bak de to opprykksjagende lagene ligger KFUM Oslo med 39 poeng. Osloklubben slo Skeid 2-1 søndag etter scoringer av Stian Sortevik og David Tavakoli.

Kampen om kvalifiseringsplassene tetter seg til i 1.-divisjon. Fra KFUM på 4.-plass til Nest-Sotra på 8.-plass skiller kun sju poeng med åtte kamper igjen. 3.- til 6.-plass spiller kvalifiseringsspill om plass i neste års eliteserie.

