Sandefjord med livsviktig poeng mot Ranheim

Sandefjord fortsatte poengfangsten mot et Ranheim-lag som ikke har vunnet på over én måned. Tabelljumboen og trønderne spilte 1-1 i Eliteserien søndag.

Sandefjord tok sesongens første hjemmeseier og tre sårt tiltrengte poeng i 1-0-seieren mot Tromsø forrige serierunde. Det var tabelljumboens annen seier for sesongen. Poenget i Trondheim var også svært viktig da de nærmeste konkurrentene på nedre halvdel plukket poeng søndag.

– Jeg er ikke fornøyd med resultatet. Vi ville vinne. Jeg er fornøyd med første omgang, men i annen omgang tar Ranheim over slik lag kan gjøre på hjemmebane. Vi kan kan være fornøyde med prestasjonen, men ikke resultatet, sa Sandefjord-trener Martí Cifuentes til Eurosport.

Pontus Engblom sørget for Sandefjord-ledelse på bortebane i Trondheim etter 12 minutter, men Kristoffer Løkberg ordet 1-1 og poengdeling i annen omgang.

– Vi kom tilbake igjen, så sånn sett er det greit med ett poeng, men vi kjører fullstendig over dem i annen omgang, så da er det surt at vi ikke får tre. Men når vi ligger under til pause, så er det greit å komme tilbake. Det er skuffende at vi ikke har det samme trøkket i første omgang, sa Løkberg til Eurosport.

Ranheim mistet stopper Christian Eggen Rismark til Brann i overgangsvinduet og har hatt en nedadgående formkurve etter sjokkstarten som sendte det nyopprykkede laget i toppkampen fra starten av sesongen. Forrige seier kom mot Start 1. juli.

Engblom-sjansebonanza

Sandefjord åpnet kampen med en strålende scoring da Pau Morer chippet ballen i bakrom mot Pontus Engblom. Spissen buet løpet sitt perfekt og satte ballen enkelt bak Even Barli etter 12 minutter.

Bortelaget i Trondheim fortsatte kjøret mot Ranheims mål etter scoringen. Engblom skapte trøbbel da han vant en duell seks minutter senere, men til tross for at spissen fikk avsluttet to ganger, klarte han ikke bli tomålsscorer.

Det klarte han heller ikke da han var alene med keeper på en kontring nesten ti minutter senere. Spissen chippet over Barli, men på streken kom Aleksander Foosnæs og ble redningen for hjemmelaget.

Stolpeskudd

Ranheim har hatt for vane å komme ut i hundre etter pause, og etter at Aslak Witry varslet at det var fare på ferde med en frekk frisparkvariant, var det Ranheims tur til å komme på scoringslista.

Kristoffer Løkberg, som blir Brann-spiller etter sesongen, fikk heade i åpent mål på bakre stolpe etter 54 minutter etter at Foosnæs skjøt via en forsvarer i forkant.

Daniel Kvande testet skuddfoten fra returrommet etter 70 minutter etter en corner, men skuddet gikk i stolpen bak en utspilt Eirik Holmen Johansen.

Sandefjord kastet inn nysigneringen Fitim Azemi i sluttminuttene, men klarte ikke ta med alle poengene på flyet hjem.

