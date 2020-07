Sandefjord med livsviktig seier i bunnkampen mot Aalesund

Den lokale unggutten Sander Moen Foss scoret kampens eneste mål for Sandefjord mot Aalesund. Tangotrøyene venter fortsatt på sin første seier i årets sesong.

Det ble en blytung retur til Sandefjord for Lars Bohinen, som trente klubben fra 2014 til 2017. En lekker scoring av Moen Foss var nok til gi Sandefjord seieren i bunnduellen i Vestfold.

Sandefjord åpnet eliteseriesesongen med et brak da de vant 2-1 over Odd i Skien. Siden har det gått tråere og de siste fem kampene har endt med tap. Kveldens seier over Aalesund betyr at hvalfangerne sniker seg opp på 12.-plass med sju poeng. Aalesund står fortsatt uten seier i årets sesong. Med tre fattige poeng ligger de på jumboplass med klart dårligere målforskjell enn Start på plassen over.

– Etter denne tapsrekken var det viktig for oss å få tre poeng. Vi er glade, fordi det er den første seieren på hjemmebane og fordi vi holder nullen, sa Sandefjord-trener Martí Cifuentes til Eurosport.

Kampens eneste målscorer, Sander Moen Foss, var selvsagt enig med treneren sin. Han er stolt over innsatsen til lagkameratene sine.

– Vi vant våre dueller og kriget. Det er derfor vi klarer å renske unna det de har å komme med i dag, sa han.

Aalesunds Jonas Grønner mener laget var uheldige.

– Det ble som forventet. Det var to lag som var veldig lystne på tre poeng. Andre omgangen ble en lang krig hvor tilfeldighetene ikke spratt vår vei i dag, sa Grønner.

Sandefjord tok ledelsen

Det var gjestene som fikk kampens første sjanse. Simen Bolkan Nordli var først på et presist innlegg fra høyrekanten, og forsøkte å stupheade ballen inn i nettmaskene. Ballen suste imidlertid over Storevik i Sandefjord-buret.

Sivert Gussiås fikk en god mulighet til å sende vertene i føringen like etter. Etter klabb og babb i feltet i etterkant av et frispark får 20-åringen plutselig ballen alene på sju-åtte meter, men avslutningen ble for svak og gikk rett i klypene på Aafk-keeper Gudmund Kongshavn.

Etter 37 minutter kom det som skulle bli kampens eneste scoring. Erik Brenden spilte igjennom Sander Moen Foss, som skjøt fart inn fra høyrekanten. 21-åringen dro med seg ballen inn i boksen og rullet inn ledelsen for hjemmelaget på kontrollert vis.

Sjansefattig andre omgang

Det ble også pauseresultatet i en omgang uten altfor mange sjanser. Begge lagene lå dypt og forsvarte seg, uten å ta for mye risiko fremover i banen.

Andre omgang forløp seg uten de største sjansene til noen av lagene. AaFK forsøkte å skape et trykk mot Sandefjord som lå lavt, men slet stort med å komme til farligheter.

Fjerdedommeren la til fem minutter, men blåtrøyene sto løpet ut og sikret dermed seieren som endte tapsrekken deres.

Sandefjord reiser til Trondheim for å møte Rosenborg i neste runde, mens Aalesund får besøk av Stabæk.

