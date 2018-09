Sandefjord nærmer seg nedrykk etter nytt poengtap

Sandefjord må begynne å sanke trepoengere for å holde seg i Eliteserien. Da hjalp det lite med 1-1 hjemme mot Bodø/Glimt mens nedrykksrivalene tok poeng søndag.

Ettersom Start vant og Stabæk spilte uavgjort, var det ekstremt viktig med tre poeng for tabelljumbo Sandefjord i nedrykksstriden. Likevel måtte vestfoldingene ta til takke med poengdeling i søndagens oppgjør etter at Martin Bjørnbak og Mohammed Fellah scoret for hvert sitt lag.

Førsteomgangen var av det kjedelige og sjansefattige slaget. Mohammed Fellah var farlig frempå ved et par anledninger, men det ble aldri det helt store i regnværet i Vestfold. Sandefjord burde muligens hatt straffe allerede etter fire minutter. Håvard Storbæk og José Isidoro kjempet om en lang ball i feltet, og idet Storbæk skulle heade, traff spanjolen Storbæk i hodet uten at Trygve Kjensli tok affære.

Lagene brukte en drøy time på å bli vant med den regntunge matte før det ble servert scoringer for de fremmøtte. Martin Bjørnbak sendte gjestene til himmels da han smalt ballen i nota etter mye klabb og babb i Sandefjord-boksen etter 65 minutter.

Glimt-ledelsen var derimot ikke lenge. Få minutter senere fikk Fellah lønn for strevet da han dunket ballen ned i hjørnet fra tolv meter.

Hawaii-fotballen runget i sluttminuttene. Bodøværingene var farligst frempå, men klarte ikke å få uttellingen. Like før slutt hadde Geir André Herrem en stor mulighet til å ta med tre poeng tilbake til Bodø, men skuddet fra åtte meter gikk like utenfor. Sekunder før slutt skrek Sandefjord for straffespark, men Isidoro var først på ball da Fellah gikk i bakken.

Dermed endte det 1-1 i Sandefjord etter en kjedsommelig kamp som neppe går inn i historiebøkene.

