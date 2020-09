Sandefjord-triumf forverret Moldes poengkrise

Den svake trenden fortsetter for Eliteseriens tittelforsvarer takket være tidlig seiersmål fra gjestene.

MOLDE - SANDEFJORD 0-1:

Seiersvante Molde har mislykkes med å følge suverene Bodø/Glimt skikkelig i Eliteserien denne sesongen. Nå, etter hele femt tap på de seks siste seriekampene, virker det isteden som Erling Moes stjernemannskap kan få trøbbel med å klare en medaljeplass.

Lørdag havnet et tamt og tilsynelatende energiløst Molde under 0-1 hjemme mot svakt plasserte Sandefjord allerede etter seks minutter.

Les også: Denne episoden vekker oppsikt: - Han har fått en status i Tyskland

Først helt på tampen klarte forhåndsfavoritten å skape store nok sjanser til å redde poeng. Ohi Omoijuanfo dundret en ball på innsida av stolpen like før slutt i et oppgjør som totalt sett var meget skuffende for MFKs del.

En markeringsglipp etter et kort cornertrekk, og et presist hodestøt fra bortelagtes kaptein Marc Vales, var alt som skulle til for å senke moldenserne for andre gang denne sesongen. En god forsvarsjobb fra Vales og kompani gjennom hele kampen sørget for det.

Det omvendte oppgjøret i sommer endte med 2-1 til Sandefjord. Også da var det Vales som satte inn den avgjørende scoringen.

PÅ ETTERSKUDD: Etzaz Hussain og Molde sliter stort med formen i Eliteserien, og lørdag strevde de igjen hjemme mot Sanderfjord og Rufo. Foto: Terje Pedersen (NTB)

Molde har vært gjennom flere kraftprøver i kvaliken til Champions League de siste ukene, men kan være i trøbbel også der etter 3-3 mot ungarske Ferencváros tidligere denne uka.

- De må levere noe helt annet om det skal bli avansement mot Ferencváros på tirsdag, konstaterte Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre like før kampslutt lørdag kveld.

- Marc Vales blir matchvinner for andre gang mot Molde denne sesongen. Det er litt av en historie. Dette var deriomt tynn suppe fra Molde, tilføyde han etter dommer Rohit Saggis sluttsignal.

Les også: Ekspert tordner etter nye hands-kontroverser: - Så sykt er det

Marginer unna 0-2



Enda verre kunne det blitt før pause da Deyver Vega dundret til fra venstre. Ballen var muligens innom en av vertens spillere før den duppet ned i tverrliggeren bak Andreas Linde.

Martin Ellingsen påpekte overfor Eursoport, på vei inn til garderoben vedf halvtid, at Molde ikke skapte sjanser. Midtbanespilleren erkjente også at det var han som mistet markeringen da Vales og Sandefjord tok føringen tidlig.

Trener Erling Moe omtalte førsteomgangen som skuffende og bemerket at det virket som MFK spilte med høye skuldre og lite selvtillit. Han gjorde likevel ingen endringer på laget fra oppstarten i andre omgang. Ti minuttter seinere tok Moe derimot grep og skiftet ut hele tre spillere samtidig.

Stjernetrioen Magnus Wolff Eikrem, Fredrik Aursnes og Eirik Hestad erstattet da Tobias Christensen, Ellingsen og Ola Brynhildsen.

Effekten av byttene lot likevel vente på seg.

Les også: Ekspert advarer United-fansen: - Alvorlig bekymret

Sein sluttspurt



En heading fra Omoijuanfo med rundt ti minutter igjen ga Sandefjord-keeper Jacob Storevik litt trøbbel, og samme mann var enda nærmere med stolpetreffet liek etterpå.

Hvis Bodø/Glimt sikrer seg enda en seier hjemme mot Vålerenga søndag, skiller det hele 19 poeng opp til bodøværingene fra fjorårets seriemester Molde.

Forhåndsfavoritten fra Romsdal er dermed avhengig av en bortimot full kollaps fra topplaget om det i det hele tatt skal bli litt mer spenning om seriemesterskapet.

Odd, Rosenborg og nevnte Vålerenga har alle sjansen til å passere andreplasserte Molde på tabellen etter søndagens kamper.