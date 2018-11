Sandefjords eliteseriehåp lever videre etter seier i bunnkamp

Sandefjord tok tre meget viktige poeng etter 4-1-seieren i bunnoppgjøret mot Start søndag. Heller ikke de gulkledde er sikret eliteseriespill neste år.

Seier til Start ville ha ført til at de unngikk å havne på direkte nedrykk, men Sandefjord måtte også vinne for å unngå nedrykk. Vestfoldingene gjorde en god kamp og slo et svakt Start-lag 4-1, slik de gjorde også i vårens oppgjør.

Dermed lever eliteseriehåpet videre, i hvert fall fram til Lillestrøm møter Bodø/Glimt mandag. Med Lillestrøm-seier der rykker Sandefjord ned.

Målrikt

Etter sju minutter slo Sandefjords Emil Palsson en nydelig pasning i bakrom til Stian Ringstad, som på mesterlig vis lobbet ballen på direkten over en sjanseløs Jonas Deumeland i Start-målet.

Tolv minutter senere fikk Start corner. Eirik Wichne sendte ballen inn til Damion Lowe som raget høyest og headet inn sitt første seriemål til 1-1.

Sandefjord fortsatte å kjempe, og minutter senere var de frampå igjen. En svak klarering havnet på hodet til Pau Morer, som headet inn til Rufo i bakrom. Spanjolen gjorde ingen feil og avsluttet forbi keeper Deumeland til 2-1.

Ett minutt på overtid av første omgang fikk Sandefjord frispark på høyresiden. Pau Morer curlet ballen inn på panna til Lars Grorud, som styrte ballen i det lengste hjørnet.

Kan rykke ned mandag

Begge lag kom til et par målsjanser utover i annen omgang, men Start virket tannløse og klarte ikke å etablere det store trykket for å få med seg poeng hjem til Kristiansand.

Etter en tam annen omgang satte Morer inn 4-1 tre minutter på overtid etter målgivende pasning fra George Nuah Gibson.

Start møter Rosenborg hjemme og Haugesund borte i sesongens to siste kamper. Sandefjord møter Sarpsborg borte og Molde hjemme.

