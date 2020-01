Sander Andreassen Øverjordet syk - isloert fra EM-troppen

Det norske landslaget reagerte raskt da sykdommen ble kjent. Nå håper landslagssjef Christian Berge at det ikke sprer seg til andre spillere. Den norske legen innrømmer imidletid at han er urolig.

TRONDHEIM (Nettavisen): Dette ble kjent på et pressemøte fredag. Kun timer før Norge skal spille sin første kamp i Trondheim-EM mot Bosnia. Det skal være snakk om en mageinfeksjon for den unge håndballprofilen.

- Dette betyr at han ikke spiller. Tanken var at han egentlig skulle spille i dag, sier landslagssjef Christian Berge til pressen.

Skulle debutere

Øverjordet ville i så fall fått sin mesterskapsdebut for Norge.

- Vi hadde en tydelig plan om at han skulle være med å bidra. Da må vi bare gjøre om på den planen og forholde oss til de spillerne vi har, sier Berge.

- Er du bekymret for at det skal spre seg? spurte NRKs journalist.

- Det må du nesten snakke med legen om. Jeg er ganske flink til å ikke ta sorgene på forskudd. Vi trenger å ha fokus på det som kommer her nå, sier Berge.

Til TV 2 sier lege Thomas Torgalsen at han er urolig for at det kan ha spredd seg.

- Det er alltid klart at det er usikkert hvor mange som kan være smittet. Det går gjerne ett døgn før du vet det, sier han til kanalen.

Torgalsen forteller videre at romkameraten til Øverjordet har fått nytt rom og at den syke spilleren nå må spise alene og holde distanse til de andre.

Ville ikke håndhilse



Berge på sin side har hele veien vært oppmerksom på at sykdom kunne spre seg i troppen. Da Nettavisen snakket med treneren onsdag, ønsket han ikke å håndhilse.

- Vi har snakket om dette. Vi klarer ikke å isolere oss helt, men vi har vært forsiktige, så vi ikke skal bli syke. Vi har vært tydelig på at det ikke skal være mye håndhilsning.

- Vi prøver når det vi kan, men noen ganger går det galt, sier han.

Reagerte raskt

Nettavisen spurte Berge om det ble reagert raskt da det ble oppdaget at Øverjordet var syk.

- Ja, nå spør dere som om hele laget er sykt. Vi har 15 spillere som er fullstendig klar for match og vi gleder oss. Skulle det dukke opp noe mer etter hvert, så får vi reagere ut ifra det, men vi reagerte selvsagt så fort som overhodet mulig, sier Berge.

Norge henter ikke inn en ny spiller i troppen og stiller kun med 15 av 16 mulige i åpningskampen mot Bosnia fredag kveld.

Kampen starter 20.30 og sendes på TV3 og Viaplay.