Sander Berge har blitt koblet til Liverpool og Napoli denne vinteren. Nå uttaler nordmannen seg til belgisk avis om fremtiden.

Til den belgiske avisen Het Laatste Nieuws uttaler Berge at han er klar for en overgang i januar om «riktig klubb og riktig sum kommer på bordet».

Nordmannen har vist fine takter i Champions League denne høsten, noe som skal ha tiltrukket interesse fra klubber som Napoli og Liverpool. Genk møtte begge lagene i gruppespillet av turneringen og klubbene fikk oppleve Berge på nært hold.

Til den belgiske avisen svarer nå Berge på ryktene om sin egen fremtid.

- Vinter eller sommer. I hver overgangsperiode så er det masse spekulasjoner om min fremtid. Men for øyeblikket så er det ingenting konkret, og det er sannheten, sier Berge.

- En drøm som gikk i oppfyllelse

Den norske landslagsspilleren uttaler videre at denne høsten har vært en drøm. Berge har debutert i Champions League for Genk, som endte sist i sin gruppe bak Liverpool, Napoli og Erling Braut Haalands Salzburg.

- Å spille i Champions League med Genk var en drøm som gikk i oppfyllelse for meg. Det er ikke fordi det eventyret er over at jeg absolutt vil dra nå.

- Hvis den riktige klubben kommer på banen og putter den riktige summen på bordet for meg, så kan vi snakke. Om ikke det skjer så blir jeg værende i Genk til slutten av sesongen, sier Berge.

Daily Mirror skrev i slutten av november at Liverpool ville intensivere arbeidet med å få til en overgang for Berge allerede i januar etter at Fabinho ble skadet i en kamp mot Napoli på Anfield.

Berge har halvannet år igjen av sin kontrakt med den belgiske klubben.

Torsdag meldte den italienske avisen La Gazzetta dello Sport at Napoli hadde kommet med et muntlig bud på Berge, og at 21-åringen skal være deres hovedprioritet i januarvinduet.

Sportsdirektør Dimitri De Condé bekreftet også interessen overfor VG.

20 millioner euro

Den norske landslagsspilleren har tidligere blitt verdsatt til rundt 20 millioner euro.

Til Nettavisen har Berge tidligere uttalt seg om en mulig overgang denne vinteren.

- Det er vanskelig å si, det har vært spekulasjoner både før og under hvert vindu siden jeg kom hit. Det skal stemme for både for meg, klubben og en tredjepart.

Det gjenstår å se om Liverpool gjør alvor ut av interessen for Berge. Merseyside-klubben skal være svært nære å sikre seg Salzburg-spiller Takumi Minamito.

Liverpool skal ha forhandlet med Salzburg om en overgang for japaneren over lengre tid.

- Slik jeg forstår det, er det svært sannsynlig at Minamino slutter seg til Liverpool i januar. Forvent at det skjer. Spennende avtale, skrev The Athletic-journalist James Pearce forrige uke.

Liverpool befinner seg i disse dager i Qatar for å spille VM for klubblag. Onsdag møter de meksikanske Monterrey i semifinalen.

En eventuell finale spilles lørdag kl 18.30 norsk tid.

Allerede tirsdag kveld spiller Liverpool mot Aston Villa i ligacupen. Der stiller de røde med en svært redusert tropp.

Jürgen Klopp har valgt å dele opp troppen etter at de ble nødt til å spille to kamper på to dager.

