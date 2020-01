Sander Berge klar for Sheffield United

Den norske landslagsspilleren (21) fortsetter karrieren i England.

Det blir bekreftet fra offisielt hold torsdag.

Torsdag ettermidag la Sheffield United ut denne videoen på Twitter:

Overgangssummen skal ifølge flere medier, deriblant belgiske Het Nieuwsblad, ligge på et sted mellom 200 og 250 millioner kroner.

Det gjør Berge til tidenes dyreste norske fotballspiller, en rekord Mohamed Elyounoussi hadde fra før da han ble solgt for 190 millioner til Southampton i 2018.

Summen for Berge er også klubbrekord for Sheffield United. 21-åringen får draktnummer 32 i sin nye klubb.

– Det har vært et hektisk døgn, men jeg er stolt over å stå her i denne drakten. Det har alltid vært en drøm for meg å spille i Premier League. Jeg følte meg elsket fra første stund her, sier Berge.

- Da vi satte oss ned med Sander ble det klart at han hadde veldig lyst til å komme hit, og det var flott å se. Jeg synes denne signeringen bare viser hvor langt vi er kommet på kort tid. At vi tiltrekker oss folks som Sander til klubben. Det er en glimrende signering for oss, sier Sheffield United-manager Chris Wilder.

Mathisen: -Spennende



- Meget spennende overgang for Berge. Har fart og fysikk som få andre sentrale midtbanespillere, og nå var det på høy tid å komme seg videre fra Belgia. Våre mest spennende landslagsspillere er nå plassert i relativt store klubber hvor de har gode muligheter for mye spilletid, skriver fotballekspert Jesper Mathisens på Twitter om overgangen.

Berge kommer fra Genk, der han har spilt siden overgangen fra Vålerenga for tre år siden.

På disse sesongene har midtbanespilleren utviklet seg til å bli en av belgisk fotballs største profiler, og nå belønnes han altså med et klubbskifte til Sheffield United og Premier League.

Sheffield United forsøkte også å kjøpe Sander Berge sist sommer, men da takket den norske landslagsspilleren nei til en overgang. Det ble bekreftet av Genks sportsdirektør Dimitri de Conte.

Sterk sesong



Sheffield United ligger på en åttendeplass i Premier League etter 24 runder og er blant sesongens største overraskelser i England.

Men i det siste har det buttet imot, og laget står med kun én ligaseier på de seks siste kampene.

Det skal Berge nå forsøke å gjøre noe med.

Sheffield Uniteds neste ligakamp spilles allerede lørdag mot Crystal Palace på bortebane. Så venter to strake hjemmekamper mot henholdsvis Bournemouth og Brighton 9. og 22. februar.

Det er trolig i et av hjemmeoppgjørene Berge vil få sin debut.

