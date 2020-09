Sander Berge tvilsom til møtet med Nord-Irland

Lars Lagerbäck er pessimist med tanke på å få Sander Berge klar til møtet med Nord-Irand.

Norge må trolig klare seg uten Sheffield United-spilleren på Windsor Park i Nord-Irland mandag.

- Han skulle teste det i dag, men han fullførte ikke 100 prosent. Jeg får høre med det medisinske apparatet. Han er et stort spørsmålstegn for morgendagen. Det er mindre enn 50 prosent sjanse for at han spiller, hvis jeg skal bedømme, sier Lagerbäck på en pressekonferanse søndag kveld.

Berge fikk en vridning i kneet etter en duell i kampen mot Østerrike fredag. Sheffield United-spilleren fullførte kampen, men sa lørdag at han hadde smerter etter oppgjøret på Ullevaal.

Norge tapte oppgjøret 1-2 etter en meget svak førsteomgang i møte med østerrikerne og fikk dermed en tung start på høstens Nations League.

I det andre oppgjøret i Norges gruppe spilte Nord-Irland og Romania uavgjort 1-1.

Lagerbäcks første kamp som Norges landslagssjef var mot nettopp Nord-Irland i 2017. 26. mars ble det 0-2-tap.

- Den var ikke bra. Den kan kanskje sammenlignes med kampen mot Østerrike. Det var en kamp med altfor mye duellspill, sier Lagerbäck under pressekonferansen søndag kveld.